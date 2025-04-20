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Пасхальная месса в Ватикане началась без Папы Римского: он продолжает выздоравливать после пневмонии

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Пасха в Ватикане 20 апреля началась без участия Папы Римского Франциска. Он восстанавливается после двусторонней пневмонии, мессу провел кардинал Анджело Комастри.

Пасхальная месса в Ватикане началась без Папы Римского: он продолжает выздоравливать после пневмонии

В воскресенье, 20 апреля, в Ватикане началось празднование Пасхи без Папы Римского Франциска. 88-летний понтифик продолжает восстанавливаться после едва ли не смертельного приступа двойной пневмонии. Об этом информирует агентство Associated Press (АР), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что вместо Папы Римского Франциска Праздничную мессу на площади Святого Петра провел кардинал Анджело Комастри - бывший протоиерей базилики Святого Петра.

Франциск появлялся на публике лишь несколько раз с момента возвращения в Ватикан 23 марта после 38-дневного пребывания в больнице. Он пропустил торжественные богослужения Великой пятницы и Великой субботы перед Пасхой, но согласно буклету мессы и литургическим планам, опубликованным Ватиканом, ожидается, что он появится в воскресенье

- сообщает информагентство АР.

Пасха в Ватикане традиционно включает мессу и благословение Папы Urbi et Orbi (в переводе с латинского - "городу и миру"), речь, произнесенную с лоджии над входом в базилику, которая, как правило, является обзором горячих точек мира и человеческих страданий. Остается неизвестным, появится ли Папа Римский на этом празднике, будет ли он на нем. Ему все еще требуются большие усилия, чтобы подавать голос, и его дыхание остается затрудненным.

Напомним

14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу для обследования и лечения бронхита.

25 марта Папа Франциск в очередной раз попал в больницу с бронхитом, который перерос в двустороннюю пневмонию. Врачи рассматривали возможность прекращения лечения из-за критического состояния здоровья.

16 апреля Vatican News сообщили, что из-за длительного восстановления Папы Франциска после болезни, Пасхальные богослужения в Ватикане состоятся без личного участия понтифика.

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Вита Зеленецкая

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