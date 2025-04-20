Пасхальная месса в Ватикане началась без Папы Римского: он продолжает выздоравливать после пневмонии

В воскресенье, 20 апреля, в Ватикане началось празднование Пасхи без Папы Римского Франциска. 88-летний понтифик продолжает восстанавливаться после едва ли не смертельного приступа двойной пневмонии. Об этом информирует агентство Associated Press (АР), передает УНН.

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Отмечается, что вместо Папы Римского Франциска Праздничную мессу на площади Святого Петра провел кардинал Анджело Комастри - бывший протоиерей базилики Святого Петра.

Франциск появлялся на публике лишь несколько раз с момента возвращения в Ватикан 23 марта после 38-дневного пребывания в больнице. Он пропустил торжественные богослужения Великой пятницы и Великой субботы перед Пасхой, но согласно буклету мессы и литургическим планам, опубликованным Ватиканом, ожидается, что он появится в воскресенье - сообщает информагентство АР.

Пасха в Ватикане традиционно включает мессу и благословение Папы Urbi et Orbi (в переводе с латинского - "городу и миру"), речь, произнесенную с лоджии над входом в базилику, которая, как правило, является обзором горячих точек мира и человеческих страданий. Остается неизвестным, появится ли Папа Римский на этом празднике, будет ли он на нем. Ему все еще требуются большие усилия, чтобы подавать голос, и его дыхание остается затрудненным.

Напомним

14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу для обследования и лечения бронхита.

25 марта Папа Франциск в очередной раз попал в больницу с бронхитом, который перерос в двустороннюю пневмонию. Врачи рассматривали возможность прекращения лечения из-за критического состояния здоровья.

16 апреля Vatican News сообщили, что из-за длительного восстановления Папы Франциска после болезни, Пасхальные богослужения в Ватикане состоятся без личного участия понтифика.

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