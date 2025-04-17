Папа Франциск не братиме участі у Великодніх богослужіннях у Ватикані

Великодні богослужіння у Ватикані відбудуться без особистої участі Папи Франциска. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

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Цьогоріч Страсний тиждень і Великдень у Ватикані пройдуть без безпосередньої участі Папи Франциска. У зв’язку з його тривалим відновленням після хвороби, очолити дані літургії доручено кільком авторитетним кардиналам.

Увечері Великої суботи Пасхальне чування в базиліці Святого Петра очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, який є Деканом Колегії кардиналів. А головну святкову Літургію у день Воскресіння Христового на площі Святого Петра відслужить кардинал Анджело Комастрі, вислужений Архипресвітер папської базиліки.

Інші урочистості Страсного тижня також відбудуться за участі представників Папи. Зокрема, Месу мира у Великий четвер вранці очолить кардинал Доменіко Кальканьйо – колишній очільник Адміністрації майна Апостольської Столиці. Літургію Страстей Господніх у Велику п’ятницю проведе кардинал Клаудіо Ґуджеротті, префект ватиканського відомства у справах Східних Церков.

Традиційна Хресна дорога в Колізеї, яка відбудеться ввечері у Велику п’ятницю, проходитиме під проводом кардинала Балдассаре Рейни, Папського вікарія для Римської дієцезії. Варто зазначити, що роздуми до цієї молитви написав сам Святіший Отець.

Щодо Вечірньої Меси Господньої Вечері у Великий четвер, яка не є папською літургією, її очолить кардинал Мауро Ґамбетті, теперішній Архипресвітер базиліки Святого Петра.

Таким чином, хоча Папа Франциск фізично не буде присутній на цих богослужіннях, усі вони залишаються офіційними та урочистими.

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