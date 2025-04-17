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The Guardian

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Папа Франциск не братиме участі у Великодніх богослужіннях у Ватикані

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Через тривале відновлення Папи Франциска після хвороби, великодні богослужіння у Ватикані очолять авторитетні кардинали. Усі урочистості Страсного тижня відбудуться за участі представників Папи.

Папа Франциск не братиме участі у Великодніх богослужіннях у Ватикані

Великодні богослужіння у Ватикані відбудуться без особистої участі Папи Франциска. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Цьогоріч Страсний тиждень і Великдень у Ватикані пройдуть без безпосередньої участі Папи Франциска. У зв’язку з його тривалим відновленням після хвороби, очолити дані літургії доручено кільком авторитетним кардиналам.

Увечері Великої суботи Пасхальне чування в базиліці Святого Петра очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, який є Деканом Колегії кардиналів. А головну святкову Літургію у день Воскресіння Христового на площі Святого Петра відслужить кардинал Анджело Комастрі, вислужений Архипресвітер папської базиліки.

Інші урочистості Страсного тижня також відбудуться за участі представників Папи. Зокрема, Месу мира у Великий четвер вранці очолить кардинал Доменіко Кальканьйо – колишній очільник Адміністрації майна Апостольської Столиці. Літургію Страстей Господніх у Велику п’ятницю проведе кардинал Клаудіо Ґуджеротті, префект ватиканського відомства у справах Східних Церков.

Традиційна Хресна дорога в Колізеї, яка відбудеться ввечері у Велику п’ятницю, проходитиме під проводом кардинала Балдассаре Рейни, Папського вікарія для Римської дієцезії. Варто зазначити, що роздуми до цієї молитви написав сам Святіший Отець.

Щодо Вечірньої Меси Господньої Вечері у Великий четвер, яка не є папською літургією, її очолить кардинал Мауро Ґамбетті, теперішній Архипресвітер базиліки Святого Петра.

Таким чином, хоча Папа Франциск фізично не буде присутній на цих богослужіннях, усі вони залишаються офіційними та урочистими.

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни16.04.25, 14:16 • 163222 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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