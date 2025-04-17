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Папа Франциск не будет принимать участие в Пасхальных богослужениях в Ватикане

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Из-за длительного восстановления Папы Франциска после болезни, пасхальные богослужения в Ватикане возглавят авторитетные кардиналы. Все торжества Страстной недели пройдут с участием представителей Папы.

Папа Франциск не будет принимать участие в Пасхальных богослужениях в Ватикане

Пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без личного участия Папы Франциска. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.

Детали

В этом году Страстная неделя и Пасха в Ватикане пройдут без непосредственного участия Папы Франциска. В связи с его длительным восстановлением после болезни, возглавить данные литургии поручено нескольким авторитетным кардиналам.

Вечером Великой субботы Пасхальное бдение в базилике Святого Петра возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, который является Деканом Коллегии кардиналов. А главную праздничную Литургию в день Воскресения Христова на площади Святого Петра отслужит кардинал Анджело Комастри, заслуженный Архипресвитер папской базилики.

Другие торжества Страстной недели также состоятся с участием представителей Папы. В частности, Мессу мира в Великий четверг утром возглавит кардинал Доменико Кальканьо – бывший глава Администрации имущества Апостольской Столицы. Литургию Страстей Господних в Великую пятницу проведет кардинал Клаудио Гуджеротти, префект ватиканского ведомства по делам Восточных Церквей.

Традиционный Крестный путь в Колизее, который состоится вечером в Великую пятницу, будет проходить под руководством кардинала Балдассаре Рейны, Папского викария для Римской епархии. Стоит отметить, что размышления к этой молитве написал сам Святейший Отец.

Что касается Вечерней Мессы Господней Вечери в Великий четверг, которая не является папской литургией, ее возглавит кардинал Мауро Гамбетти, нынешний Архипресвитер базилики Святого Петра.

Таким образом, хотя Папа Франциск физически не будет присутствовать на этих богослужениях, все они остаются официальными и торжественными.

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения16.04.25, 14:16 • 157853 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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