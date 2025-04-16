Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая область же сократила комендантский час в праздничную ночь. Какие изменения по организации празднования праздника Воскресения произошли в областях - сообщает УНН.

Массовые мероприятия на Пасху

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила, что трагические события, которые произошли в областном центре в марте, когда вражеские спецслужбы завербовали местных подростков для совершения теракта и коварные ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам заставили власти области отменить все массовые мероприятия в этот день, а комендантский час оставить неизменным.

В преддверии одного из крупнейших праздников года, Пасхи, на совете обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Прикарпатья и рекомендовали председателям общин принять надлежащие меры безопасности. Напомню, что в области с полуночи до пяти утра действует комендантский час, во время которого запрещено находиться на улице без соответствующих разрешений - сказала она.

Тем временем Киевская власть попросила религиозные общины ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн. Также Департамент призвал руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Комендантский час: какие ограничения планируют

Комендантский час на Пасху в Киеве не будет меняться и будет действовать, как обычно, с 00:00 до 05:00.

Большинство областей Украины также отказались менять продолжительность комендантского часа в ночь на 20 апреля. Исключением на сегодня стала только Хмельницкая и Кировоградская области.

По решению ОВА Хмельницкой области, в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с 00:00 до 03:00. По словам главы области, сокращая комендантский час, в области усиливают меры безопасности.

Жители Кировоградской области смогут освятить пасху с четырех часов утра. В области сократили продолжительность комендантского часа с 24:00 до 4 утра.

Также на Полтавщине смогут освятить пасху с 4:00, ведь с 2023 года комендантский час в области сократили с 00:00 до 4:00.

В областях, приближенных к линии фронта, комендантский час длится дольше, чем на остальной территории Украины и в Пасхальную ночь также останется неизменным. Так, в:

Луганской области нельзя выходить на улицу с 21:00 до 5:00;

Донецкой области - с 21:00 до 5:00;

Херсонской области - с 21:00 до 5:00;

Николаевской области - с 00:00 до 5:00 (в Очаковской терогромаде - с 23:00 до 5:00;

Днепропетровской области в целом - с 00:00 до 5:00 (але в Никопольском районе комендантский час длится с 23:00 до 4:00, в Синельниково — с 22:00 до 5:00);

Запорожской области - с 21:00 до 5:00 (но в Запорожье с 23:00 до 5:00);

Харьковской области - с 23:00 до 5:00.

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