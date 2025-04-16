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Экскурсии, мастер-классы и кобзари: Киево-Печерская лавра анонсировала мероприятия к Пасхе

Киев • УНН

 • 3142 просмотра

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" подготовил тематические экскурсии, бесплатный мастер-класс по писанкарству, праздничную программу с кобзарями и освящение куличей к Пасхе.

Экскурсии, мастер-классы и кобзари: Киево-Печерская лавра анонсировала мероприятия к Пасхе

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" анонсировал ряд событий к Пасхе. Об этом сообщается на сайте заповедника, информирует УНН.

Детали

В частности, в Лавре подготовили к одному из крупнейших христианских праздников ряд тематических событий, мастер-классов и экскурсий.

Специальные тематические экскурсии

  • 16-17 апреля в 13:00 - "Успенский собор и церковь Спаса на Берестове - памятники княжеской эпохи";
    • 18-20 апреля в 11:00 и в 14:00 - "Церковь Спаса на Берестове: история и искусство".

      Экскурсии не требуют предварительной регистрации, а билеты можно приобрести непосредственно перед началом мероприятия. Стоимость полного билета - 220 грн, льготного - 110 грн

      - уточнили в Лавре.

      Мастер-класс "Создание уникальных писанок в технике декупаж"

      19 апреля, 12:00-14:00, в Лектории, корпус № 25, состоится мастер-класс, во время которого посетители узнают, как из простых материалов - салфеток, клея и красок - создать авторскую писанку. Участие в мероприятии является бесплатным.

      Праздничная программа с участием братчиков Киевского Кобзарского Цеха

      20 апреля, 11:00-15:00, под лаврскими каштанами для гостей сыграют кобзари и лирники. В этот день в Лавре будут звучать псалмы, канты и исторические думы в исполнении братчиков Киевского Кобзарского Цеха, которые создадут незабываемую праздничную атмосферу.

      Посетителей будут угощать освященными Пасхальными куличами

      - пообещали организаторы.

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      Также сообщается, что в церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских можно будет освятить собственные куличи: в Великую субботу, 19 апреля, с 16:00 до 21:00, и в Пасху, 20 апреля, после божественной литургии с 12:00 до 17:30.  

      "Маленькие посетители получат возможность создать собственный сувенир с помощью 3D-принтера. Яркий брелок-солнышко сохранит в себе частичку светлого праздничного настроения и будет прекрасным воспоминанием о Лавре", - говорится в сообщении.

      Напомним

      В начале марта в Киево-Печерской лавре частично обрушился крест на куполе одного из храмов. Сотрудники ГСЧС с помощью подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.

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