Экскурсии, мастер-классы и кобзари: Киево-Печерская лавра анонсировала мероприятия к Пасхе

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" подготовил тематические экскурсии, бесплатный мастер-класс по писанкарству, праздничную программу с кобзарями и освящение куличей к Пасхе.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" анонсировал ряд событий к Пасхе. Об этом сообщается на сайте заповедника, информирует УНН. Детали В частности, в Лавре подготовили к одному из крупнейших христианских праздников ряд тематических событий, мастер-классов и экскурсий. Специальные тематические экскурсии 16-17 апреля в 13:00 - "Успенский собор и церковь Спаса на Берестове - памятники княжеской эпохи"; 18-20 апреля в 11:00 и в 14:00 - "Церковь Спаса на Берестове: история и искусство". Экскурсии не требуют предварительной регистрации, а билеты можно приобрести непосредственно перед началом мероприятия. Стоимость полного билета - 220 грн, льготного - 110 грн - уточнили в Лавре. Мастер-класс "Создание уникальных писанок в технике декупаж" 19 апреля, 12:00-14:00, в Лектории, корпус № 25, состоится мастер-класс, во время которого посетители узнают, как из простых материалов - салфеток, клея и красок - создать авторскую писанку. Участие в мероприятии является бесплатным. Праздничная программа с участием братчиков Киевского Кобзарского Цеха 20 апреля, 11:00-15:00, под лаврскими каштанами для гостей сыграют кобзари и лирники. В этот день в Лавре будут звучать псалмы, канты и исторические думы в исполнении братчиков Киевского Кобзарского Цеха, которые создадут незабываемую праздничную атмосферу. Посетителей будут угощать освященными Пасхальными куличами - пообещали организаторы. В Хмельницкой области сократят комендантский час в Пасхальную ночь: что известно Также сообщается, что в церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских можно будет освятить собственные куличи: в Великую субботу, 19 апреля, с 16:00 до 21:00, и в Пасху, 20 апреля, после божественной литургии с 12:00 до 17:30. "Маленькие посетители получат возможность создать собственный сувенир с помощью 3D-принтера. Яркий брелок-солнышко сохранит в себе частичку светлого праздничного настроения и будет прекрасным воспоминанием о Лавре", - говорится в сообщении. Напомним В начале марта в Киево-Печерской лавре частично обрушился крест на куполе одного из храмов. Сотрудники ГСЧС с помощью подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю. Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой