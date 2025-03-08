У Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест, його спустили на землю рятувальники

У Києві на куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест, його спустили на землю рятувальники, передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.

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8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському.

Рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.

Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.

Роботу Бенксі, яку намагалися вкрасти у Гостомелі, зберігатимуть у Києво-Печерській лаврі