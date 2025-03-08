У Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест, його спустили на землю рятувальники
Київ • УНН
На куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. Рятувальники за допомогою автоколінчастого підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.
У Києві на куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест, його спустили на землю рятувальники, передає УНН із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.
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8 березня о 13:05 надійшло повідомлення про необхідність допомоги у провулку Лаврському.
Рятувальники встановили, що на куполі одного з храмів частково завалився хрест.
Для безпечного демонтажу конструкції рятувальники використали автоколінчастий підіймач. Вони піднялися до хреста, обережно зрізали дріт і безпечно спустили його на землю.
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