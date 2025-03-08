В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели
Киев • УНН
На куполе одного из храмов Киево-Печерской лавры частично обрушился крест. Спасатели с помощью автоколенчатого подъемника безопасно демонтировали и спустили его на землю.
В Киеве на куполе одного из храмов Киево-Печерской лавры частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
Детали
8 марта в 13:05 поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском.
Спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично обрушился крест.
Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили его на землю.
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