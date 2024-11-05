Работу Бэнкси, которую пытались украсть в Гостомеле, будут хранить в Киево-Печерской лавре
Киев • УНН
Известная работа Бэнкси с изображением женщины с огнетушителем, которую пытались похитить в Гостомеле, теперь хранится в Киево-Печерской лавре. Граффити разместили рядом с древнерусским шаржем XI века.
Известная работа британского художника Бэнкси с изображением женщины с огнетушителем, которую пытались украсть в Гостомеле, теперь хранится в Киево-Печерской лавре, сообщили в одноименном национальном заповеднике во вторник, пишет УНН.
Детали
"Граффити британского художника Бэнкси, которое пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле, теперь на хранении в национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", - сказано в сообщении.
Речь идет о работе, которую стритарт-художник сделал на стене дома только что деоккупированной Киевщины. Там изображена женщина с огнетушителем в бигуди на стуле перед сожженным окном.
"Бэнкси создал эту и другие работы, чтобы привлечь внимание мира к Украине и жестокости российских оккупантов. Теперь его граффити хранится там, где идет борьба за украинскую культуру, историю и ценности для будущего", - указали в заповеднике.
Рядом с работой британского художника ХХІ века можно будет увидеть древнерусское граффити ХІ века - шарж на одного из строителей Успенского Собора. Невинное хулиганство тысячелетней давности.
"Ищи Бэнкси в Лавре, чтобы увидеть, как антивоенный протест ХХІ века, сохраненный от разрушения и мародерства, спрятался среди памятников тысячелетней православной святыни", - отметили в заповеднике.
"Хотели помочь ВСУ": в Гостомеле украли кусок стены с граффити британского художника Бэнкси, злоумышленников задержали2 декабря 2022, 11:54 • 1892931 просмотр