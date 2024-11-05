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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работу Бэнкси, которую пытались украсть в Гостомеле, будут хранить в Киево-Печерской лавре

Работу Бэнкси, которую пытались украсть в Гостомеле, будут хранить в Киево-Печерской лавре

Киев  •  УНН

13:48 • 1903 просмотра

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Известная работа Бэнкси с изображением женщины с огнетушителем, которую пытались похитить в Гостомеле, теперь хранится в Киево-Печерской лавре. Граффити разместили рядом с древнерусским шаржем XI века.

Известная работа британского художника Бэнкси с изображением женщины с огнетушителем, которую пытались украсть в Гостомеле, теперь хранится в Киево-Печерской лавре, сообщили в одноименном национальном заповеднике во вторник, пишет УНН.

Детали

"Граффити британского художника Бэнкси, которое пытались украсть, срезав со стены в Гостомеле, теперь на хранении в национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", - сказано в сообщении.

Речь идет о работе, которую стритарт-художник сделал на стене дома только что деоккупированной Киевщины. Там изображена женщина с огнетушителем в бигуди на стуле перед сожженным окном.

"Бэнкси создал эту и другие работы, чтобы привлечь внимание мира к Украине и жестокости российских оккупантов. Теперь его граффити хранится там, где идет борьба за украинскую культуру, историю и ценности для будущего", - указали в заповеднике.

Рядом с работой британского художника ХХІ века можно будет увидеть древнерусское граффити ХІ века - шарж на одного из строителей Успенского Собора. Невинное хулиганство тысячелетней давности.

"Ищи Бэнкси в Лавре, чтобы увидеть, как антивоенный протест ХХІ века, сохраненный от разрушения и мародерства, спрятался среди памятников тысячелетней православной святыни", - отметили в заповеднике.

"Хотели помочь ВСУ": в Гостомеле украли кусок стены с граффити британского художника Бэнкси, злоумышленников задержали2 декабря 2022, 11:54 • 1892931 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КультураКиев
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