"Хотели помочь ВСУ": в Гостомеле украли кусок стены с граффити британского художника Бэнкси, злоумышленников задержали

Детали

Как сообщили в полиции, группа из восьми человек пыталась украсть кусок стены с граффити от художника Бэнкси. В настоящее время они задержаны по ч.2 ст. 194 Уголовного Кодекса. Следователи проводят допросы, чтобы установить подлинный мотив поступка.

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“Мы будем еще допрашивать. Но задержанные заявили, что хотели помочь таким образом Вооруженным Силам Украины. То есть хотели продать, а средства сбросить на ВСУ. Но причины еще выясняются, мера пресечения будет избираться после установления обстоятельств”, – объяснили УНН в полиции.

Дополнение

Британский художник Бэнкси обнародовал на своей странице в Instagram граффити в поселке Бородянка Киевской области.

Миниатюрное граффити художника Бэнкси было продано на аукционе более чем за 1 миллион фунтов стерлингов.