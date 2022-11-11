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Бенксі створив графіті у Бородянці

Бенксі створив графіті у Бородянці

Київ • УНН

 • 488673 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Британський художник Бенксі оприлюднив на своїй сторінці в Instagram графіті у селищі Бородянка Київської області, передає УНН.

Деталі

На руїнах однієї зі знищених російськими військовими багатоповерхівок він зобразив дівчинку, яка стоїть на руках.

Бенксі (англ. Banksy) — псевдонім відомого англійського художника графіті. Справжнє ім'я і походження художника невідомі, навколо його біографії ведуться суперечки. Є версії, що це хтось із відомих британських музикантів, звичайний мешканець Брістоля або навіть група людей.

Сам художник наполягає, що його діяльність як автора графіті несумісна з деанонімізацією. 

Нагадаємо

Мініатюрне графіті художника Бенксі було продано на аукціоні більш ніж за 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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