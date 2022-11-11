Бэнкси создал граффити в Бородянке

Детали

На руинах одной из уничтоженных российскими военными многоэтажек он изобразил стоящую на руках девочку.

Бэнкси (англ. Banksy) – псевдоним известного английского художника граффити. Настоящее имя и происхождение художника неизвестны, вокруг его биографии ведутся споры. Есть версии, что это кто-нибудь из известных британских музыкантов, обычный житель Бристоля или даже группа людей.

Сам художник настаивает, что его деятельность как автора граффити несовместима с деанонимизацией.

Напомним

Миниатюрное граффити художника Бэнкси было продано на аукционе более чем за 1 миллион фунтов стерлингов.