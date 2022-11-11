Бэнкси создал граффити в Бородянке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Британский художник Бэнкси обнародовал на своей странице в Instagram граффити в поселке Бородянка Киевской области, передает УНН.
Детали
На руинах одной из уничтоженных российскими военными многоэтажек он изобразил стоящую на руках девочку.
Бэнкси (англ. Banksy) – псевдоним известного английского художника граффити. Настоящее имя и происхождение художника неизвестны, вокруг его биографии ведутся споры. Есть версии, что это кто-нибудь из известных британских музыкантов, обычный житель Бристоля или даже группа людей.
Сам художник настаивает, что его деятельность как автора граффити несовместима с деанонимизацией.
Напомним
Миниатюрное граффити художника Бэнкси было продано на аукционе более чем за 1 миллион фунтов стерлингов.