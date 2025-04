Мініатюрне графіті художника Бенксі продано на аукціоні за понад 38 млн грн

Деталі

Лот аукціону, що проходив у Ньюкаслі (Англія - ред.), був проданий учаснику торгів телефоном менш ніж за дві хвилини.

Ціна з молотка за витвір мистецтва становила 800 000 фунтів стерлінгів, але з додаванням комісії та гонорару художника ціна перевищила 1 мільйон фунтів стерлінгів (38 858 320,66 грн).

Власники цієї розписаної міні-стайні передали аукціону її копію через побоювання, що оригінал може бути викрадений. Проте новому власнику стайні буде передано оригінал.

До аукціону мініатюра знаходилася в одному із селищ англійського графства Норфолк. Бенксі зробив на ній графіті напис "Go big or go home" (Все або нічого).

Довідка

Бенксі — псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.

Навколо його біографії та справжнього імені точиться багато суперечок. Згідно з найпоширенішими версіями, його справжнє ім'я — Роберт або Робін Бенкс.