Миниатюрное граффити художника Бэнкси продано на аукционе за более чем 39 млн грн

Детали

Лот аукциона, что проходил в Ньюкасле (Англия - ред.), был продан участнику торгов по телефону менее чем за две минуты.

Цена с молотка за произведение искусства составляла 800 000 фунтов стерлингов, но с добавлением комиссии и гонорара художника цена превысила 1 миллион фунтов стерлингов (38 858 320,66 грн).

Владельцы этой расписанной мини-конюшни передали аукциону ее копию из-за опасения, что оригинал может быть похищен. Однако новому владельцу конюшни будет передан оригинал.

До аукциона миниатюра находилась в одном из селений английского графства Норфолк. Бэнкси сделал на ней граффити надпись "Go big or go home" (Все или ничего).

Справка

Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Вокруг его биографии и настоящего имени идет много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя - Роберт или Робин Бэнкс.