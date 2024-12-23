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Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

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Елена Дума получила самую высокую оценку по результатам служебной деятельности в АРМА в 2024 году. Это произошло на фоне критики от антикоррупционных организаций, скандалов с фиктивной инвалидностью и отсутствия общественного контроля.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения». Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства, пишет УНН.

Детали

Под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов, которые вызывают вопросы относительно прозрачности и эффективности работы агентства. 

Так, недавно агентство фактически переняло «марафон инвалидности» от прокуроров - полиция начала проверку отдельных сотрудников АРМА из-за получения вероятно фиктивных документов о наличии группы инвалидности. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, работу АРМА под руководством Елены Думы постоянно критикуют антикоррупционные организации. В частности, в Transparency International Ukraine отмечали, что агентство сейчас требует существенного реформирования и практически совсем не соответствует европейским стандартам, по которым создавалось. Антикоррупционные активисты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны АРМА или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. 

Кроме того, эксперты неоднократно ставили под сомнение политическую независимость работы АРМА под руководством Елены Думы. Руководству агентства даже приходилось оправдываться за возможные связи с одиозными фигурами, такими как Олег Кулинич, которого обвиняют в госизмене, и Валерием Писаренко, который является близким соратником бывшего заместителя главы администрации виктора януковича Андрея Портнова

Еще один важный аспект - полное отсутствие общественного контроля за действиями АРМА. Ведь агентство уже три месяца работает без общественного совета, который самораспустился из-за систематических нарушений руководством АРМА требований закона о привлечении общественности к своей деятельности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

Вместо ответа на многочисленные замечания, Елена Дума сосредотачивается на создании положительного имиджа в соцсетях. Однако, иногда за попытками показать свою эффективность, она «приписывает себе чужие заслуги». Так, например, было с задержанием главы КРАИЛ Ивана Рудого - Елена Дума начала комментировать задержание раньше, чем правоохранители официально сообщили об этом, тем самым подавая их работу как второстепенную.

Получить оценку «отлично», когда эксперты, общественные организации и журналисты постоянно высказывают критику - это действительно талант. Но свидетельствует ли это о реальных достижениях или только об умении формировать выгодный для себя нарратив?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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