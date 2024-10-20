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Генпрокурор визнав, що частка людей з інвалідність серед прокурорів Хмельниччини є дуже високою

Київ • УНН

 • 36597 перегляди

Але стверджує, що 80% прокурорів Хмельниччини, що мають інвалідність, отримали її до початку повномасштабного вторгнення

Генпрокурор визнав, що частка людей з інвалідність серед прокурорів Хмельниччини є дуже високою

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами. В інтерв’ю "Факти тижня" він заявив, що 80% з виявлених осіб з інвалідністю отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення, пише УНН.

Костін запевняє, що масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, — і є надзвичайно важливим для всієї системи. 

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На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області.

80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. 

Він наголосив, що дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.

"Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.

Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.

Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому", - заявив Генпрокурор.

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Нагадаємо

Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після оприлюдненої інформації в ЗМІ. Напередодні з’явилась новина, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з їх керівником Олексієм Олійником оформили інвалідність.

За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.

Наразі Офіс Генерального прокурора заявив про проведення службової перевірки.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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