Генпрокурор визнав, що частка людей з інвалідність серед прокурорів Хмельниччини є дуже високою
Київ • УНН
Але стверджує, що 80% прокурорів Хмельниччини, що мають інвалідність, отримали її до початку повномасштабного вторгнення
Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами. В інтерв’ю "Факти тижня" він заявив, що 80% з виявлених осіб з інвалідністю отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення, пише УНН.
Костін запевняє, що масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, — і є надзвичайно важливим для всієї системи.
На тлі скандалу з прокурорами-"інвалідами": нардеп розповіла про спробу рекордного підвищення видатків на зарплату прокурорам 17.10.24, 18:41 • 118145 переглядiв
На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області.
80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.
Він наголосив, що дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою.
"Ми будемо інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.
Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.
Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому", - заявив Генпрокурор.
Про прокурорів-"інвалідів": активіст виявив, що 14 керівників облпрокуратур отримують пенсію або за вислугу років, або за інвалідністю18.10.24, 12:44 • 16202 перегляди
Нагадаємо
Скандал довкола значної кількості прокурорів з інвалідністю в Хмельницькій області виник після оприлюдненої інформації в ЗМІ. Напередодні з’явилась новина, що десятки прокурорів Хмельниччини на чолі з їх керівником Олексієм Олійником оформили інвалідність.
За припущеннями журналістів, вони були визнані особами з інвалідністю в обмін на покривання корупційних схем керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи. На початку жовтня, в рамках розслідування сприяння ухиленню від мобілізації через підробку інвалідності, в Крупи знайшли близько шести мільйонів доларів в різній валюті.
Наразі Офіс Генерального прокурора заявив про проведення службової перевірки.
Нардеп: Генпрокурор зобов'язаний подати у відставку, якщо йому хоч трохи важлива репутація Прокуратури18.10.24, 14:02 • 103421 перегляд