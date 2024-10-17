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На тлі скандалу з прокурорами-"інвалідами": нардеп розповіла про спробу рекордного підвищення видатків на зарплату прокурорам

Київ • УНН

 • 118145 перегляди

Нардеп Южаніна запропонувала зменшити видатки на оплату праці прокурорів на 2,7 млрд грн у проєкті Держбюджету-2025. Робоча група підтримала пропозицію, але її подальша доля невідома.

На тлі скандалу з прокурорами-"інвалідами": нардеп розповіла про спробу рекордного підвищення видатків на зарплату прокурорам

До проєкту Державного бюджету на 2025 рік закладено додаткові понад 2,7 млрд грн на оплату праці прокурорів. Тобто йдеться про рекордне збільшення зарплатного фонду прокуратури, попри те, що штатна кількість прокурорів суттєво не зросла, а державний кошторис, як ніколи, потребує перегляду видатків. Деталі цієї ситуації у коментарі УНН повідомила член фінансового комітету ВР, нардеп Ніна Южаніна.

За її словами, наразі нардепи працюють над поправками до проєкту Держбюджету на наступний рік. І на вчорашньому засіданні робочої групи нардеп Южаніна внесла свої пропозиції, які стосуються зменшення видатків на здійснення прокурорської діяльності.

"Було запропоновано зменшити видатки на здійснення прокурорської діяльності в частині видатків на оплату праці загального фонду – 2 млрд 744 млн, і ще одна стаття видатків у них – 172 млн. Тобто по суті оплату праці виключно прокурорів, це без прокурорів САП, планувалося збільшити на 2,7 млрд", - пояснила нардеп.

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Южаніна також зауважила, що заробітна плата прокурорів справно зростає з року в рік та роз’яснила, як це відбувається.

"Зарплата прокурора складається з декількох частин, основою є, звісно, посадовий оклад. Посадовий оклад прив’язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір цього прожиткового мінімуму встановлюється на 1 січня календарного року. Це стаття 7 Державного бюджету.

А тепер (поясню – ред.), яка маніпуляція відбувається. У 2020 році посадовий оклад прокурора Окружної прокуратури становив 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Чому я беру 2020 рік? Тому що якщо взяти цю статтю 7 державного бюджету на 2020 рік, то тут якраз чітко вказано прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2102 грн. І посадовий оклад формувався з 2102 грн – 15 прожиткових мінімумів. 31 тис. 530. А також у них є різні надбавки, премії тощо. Далі уже починаючи з 1 січня 2021 року посадовий оклад складався з 20 прожиткових мінімумів, а з 1 січня 2022 року – 25 прожиткових мінімумів. Коли оці всі підняття пішли, то в самому Державному бюджеті виділили для прокурорів понижений розмір прожиткового мінімуму і зробили як виключення – 1600 грн, бо вони собі доганяли оцю різницю через підняття самої кількості прожиткових мінімумів, і так допіднімалися, що кожного року у нас зростали видатки на прокуратуру. Я брала кілька років, в 20 році було 5,7 млрд на оплату праці, в 23 вже 10 млрд було на оплату праці. Що відбувається зараз на 2025 рік – додають їм ще 2,7 млрд", - пояснила нардеп.

Вона додала, що Офіс Генерального прокурора подав запит до Міністерства фінансів і відомство підтримало запит на повернення обрахунків зарплат прокурорів, виходячи з мінімального прожиткового мінімуму у сумі 2102 грн. Вона зауважила, що наразі посадовий оклад районного прокурора становить 68 тисяч грн.

За словами Южаніної, робоча група підтримала пропозицію по зменшенню фонду оплати праці прокурорів на 2,7 млрд грн. Однак, це відбулося на тлі появи інформації про прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької прокуратури.

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"Коли почала ту дискусію (на засіданні робочої групи – ред.), було 10 хв мовчазних переговорів, кожен говорив із тим, хто сидів поряд, бо в усіх заціпеніння було - що відбувається із видатками на прокуратуру. Якась певна маніпуляція відбулася, мабуть, ніхто не думав, що ми почнемо розбиратися. І на ту хвилину, коли ми засідали, з’явилася інформація про прокурорів-"інвалідів" у Хмельницьку, і всі розуміли, що якщо я поставлю цю поправку в залі на врахування – то її всі підтримають, на зменшення видатків на оплату праці на 2,7 млрд. І тому врахували цю поправку, але це ж враховано лише на робочій групі", - розповіла нардеп.

За її інформацією, Генеральний прокурор планує прийти на засідання комітету ВР і якою буде подальша доля пропозиції про зменшення видатків – нардеп не знає.

"Поки я не бачу можливості, щоб вона вистояла оця пропозиція робочої групи, бо це ще має проголосувати профільний комітет, потім зал, потім віддати на підготовку до другого читання в уряд… Я так розумію, що бажання скорочувати видатки зовсім немає. Наприклад, по суддям теж прописали можливість призначення премій 40% до окладу і на ці всі премії виділили 1,5 млрд грн", - розповіла Южаніна.

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За словами нардепа, вона загалом подала поправки по зменшенню різних видів видатків на суму понад 99,6 млрд грн. Але чи вдасться досягти такого скорочення витрат? Нардеп не впевнена, адже не бачить великого бажання реально скорочувати видатки Держбюджету.

Нагадаємо

Генпрокурор наказав провести службове розслідування щодо прокурорів Хмельницької області через інформацію про неправомірне отримання інвалідності. Перевірка охопить 50 прокурорів та інші органи прокуратури.

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