Держбюджет-2025 планують проголосувати в кінці листопада - голова комітету

Наразі законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік - на етапі розгляду поправок народних депутатів. У кінці жовтня планується голосування в першому читанні в залі ВР і в кінці листопада - голосування в другому читанні та в цілому. Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.

(Законопроєкт про Державний бюджет на 2025 рік - ред.) на етапі розгляду поправок народних депутатів. Ми звели таблицю, бачимо, що народні депутати в цьому році подали понад 2 тисячі поправок в державний бюджет. Це десь на 400 більше, ніж торік. І наступний тиждень ми будемо їх розглядати в комітеті з питань бюджету. Після цього планується в кінці жовтня голосування в першому читанні в сесійній залі ВР і в кінці листопада голосування в другому читанні та в цілому - розповіла Підласа.

Вона наголосила, що перший та беззаперечний пріоритет - це оборона.

"Видатки на сектор безпеки та оборони плануються на рівні 2,2 трлн грн. Наступні статті видатків за розмірами, це соціалка - близько 419 млрд грн та обслуговування державного боргу - 481 млрд грн. Більше половини коштів з цих 2,2 трильйона гривень піде на грошове забезпечення військовослужбовців. 1,2 трильйона гривень буде на це виділено", - сказала Підласа.

За її словами, 737 млрд грн буде спрямовано на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки. Зокрема, наприклад, 47 млрд грн - на виробництво дронів всередині країни.

"За різними оцінками, спроможність українського ОПК становить від 20 до 30 млрд доларів. Тобто українські виробники можуть на таку суму виробляти боєприпаси, зброю, техніку тощо. Наприклад, тільки дронів ми можемо виробити на 4 млн штук щороку. Питання стоїть лише в спроможності держави розмістити державне замовлення й купити цю зброю", - розповіла Підласа.

Вона повідомила, що Кабінет міністрів України веде перемовини про те, щоб й міжнародні кошти у 2025 році можна було використовувати на потреби оборони.

"Уряд веде зараз перемовини про те, щоб й міжнародні кошти в наступному році можна було використовувати на потреби оборони, і тоді ми побачимо якісний стрибок у цих видатках, якщо домовленість буде досягнута", - сказала Підласа.

Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти

Доповнення

14 вересня 2024 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

20 вересня повідомлялося, що Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд пропонує збільшити бюджет на озброєння та військову техніку на 65% у 2025 році, що становить додаткові 300 млрд грн.