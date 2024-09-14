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Кабмін зареєстрував у ВР проєкт бюджету на 2025 рік

Кабмін зареєстрував у ВР проєкт бюджету на 2025 рік

Київ • УНН

 • 69264 перегляди

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Законопроект має реєстраційний номер 12000.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Про це УНН повідомляє із посиланням на представника уряду у Раді Тараса Мельничука та картку законопроєкту. 

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстр. №12000)", - написав Мельничук у Telegram. 

Наразі текст законопроєкту на сайті Верхвної Ради відсутній.

Доповнення

Напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що у проєкт Держбюджету-2025 заклали курс гривні - 45 грн/долар, а інфляцію на рівні 9,5%.

Уряд затвердив проєкт Держбюджету-2025: основні показники13.09.24, 20:40 • 108407 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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