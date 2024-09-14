Кабмин зарегистрировал в ВР проект бюджета на 2025 год

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год". Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя правительства в Раде Тараса Мельничука и карточку законопроекта.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (рег. №12000)", - написал Мельничук в Telegram.

Сейчас текст законопроекта на сайте Верхвной Рады отсутствует.

Накануне нардеп Ярослав Железняк сообщал, что в проект Госбюджета-2025 заложили курс гривны - 45 грн/доллар, а инфляцию на уровне 9,5%.

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