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Уряд затвердив проєкт Держбюджету-2025: основні показники

Уряд затвердив проєкт Держбюджету-2025: основні показники

Київ • УНН

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Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік з доходами 2 трлн грн та видатками 3,6 трлн грн. Пріоритетом є оборона, на яку виділять щонайменше 2,22 трлн грн, а також соціальний захист та підтримка регіонів.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно 

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За словами прем'єра, доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн. 

"Пріоритет цього бюджету дуже чіткий — це оборона та безпека нашої країни. Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі.

Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.

Другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту.

Третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу. Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя", - повідомив Шмигаль.

За його словами, новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", - резюмував Шмигаль.

Комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 500 млрд грн13.09.24, 18:50 • 54196 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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