Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти

У 2025 році доходна частину бюджету України перевищить 2 трлн грн, а витрати загального та спеціального фондів складуть понад 3,9 трлн грн. Куди та як підуть кошти УНН пише з посиланням на проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", який уряд зареєстрував у Верховній Раді.

Деталі

У 2025 році доходи Державного бюджету України перевищать 2 трлн гривень. Зокрема, дохід загального фонду складе 2,095 трлн гривень, а спеціального фонду — 241 млрд гривень.

Водночас видатки бюджету перевищать 3,9 трлн гривень. Із цієї суми на загальний фонд припадатиме 3,64 трлн гривень, а на спеціальний фонд — 294,6 млрд гривень.

На соціальні виплати передбачено 127,95 млрд грн, які розподілять між майже 4,5 млн отримувачами. Це включає підвищення прожиткового мінімуму для малозабезпечених сімей і збільшення підтримки на 5%. Для соціального захисту осіб з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах, виділено 80,8 млрд грн, а на допомогу дітям та сім’ям – 27,4 млрд грн.

Додатково 42,3 млрд грн передбачено на виплату житлових субсидій і пільг для 2,8 млн домогосподарств. Також 6,7 млрд грн виділяється на підтримку осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, і 461,1 млн грн — на заходи для дітей, такі як оздоровлення в таборах.

Пенсійне забезпечення передбачає видатки у сумі 237,9 млрд грн, що включає збереження соціальних стандартів і підвищення надходжень від єдиного соціального внеску.

Видатки для міністерства у справах ветеранів України на 2025 рік передбачено 5,783 млрд грн, розподілених на такі напрямки:

2,928 млрд грн — на підтримку ветеранів війни та демобілізованих осіб;

1,691 млрд грн — на ментальну, спортивну, фізичну та психологічну реабілітацію, а також професійну адаптацію;

348,4 млн грн — на підтримку проєктів ветеранів через Український ветеранський фонд, що на 40,7% більше, ніж у 2024 році;

518,1 млн грн — на виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності, що на 26,4% більше, ніж у 2024 році;

76,2 млн грн — на створення та утримання Національного військового меморіального кладовища;

24,7 млн грн — на розвиток ветеранського руху, вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України, та інші заходи.

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У 2025 році на підтримку українських спортсменів на міжнародній арені та розвиток спортивної дипломатії виділено 5,640 млрд грн. Основні напрями фінансування:

1,304 млрд грн — на підготовку та участь спортсменів у Дефлімпійських, Всесвітніх іграх та олімпійських фестивалях 2025 року, а також до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року;

3,692 млрд грн — на участь національних збірних у майже 2,5 тис. спортивних заходах і їх відзначення;

85,8 млн грн — на реконструкцію та ремонт тренувальних баз для олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

401,8 млн грн — на розвиток олімпійського, паралімпійського та студентського спорту;

156,1 млн грн — на соціальний проєкт "Активні парки", що сприятиме відновленню ментального здоров'я населення та залученню до здорового способу життя.

Також 79,5 млн грн виділено на заходи з популяризації національних цінностей та залучення майже 2 млн молоді до активної участі у відновленні країни.

У проєкті Державного бюджету України на 2025 рік передбачено 210,7 млрд грн на охорону здоров’я. На програму медичних гарантій виділено 175 млрд грн, що покриває: первинну медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу в амбулаторіях та стаціонарах, послуги психологічної підтримки та психіатричної допомоги, трансплантацію органів, паліативну допомогу та медичну реабілітацію, лікування безпліддя за допомогою репродуктивних технологій.

Також передбачені кошти на такі напрями:

4,37 млрд грн — на систему громадського здоров’я;

11,76 млрд грн — на централізовану закупівлю ліків для лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, рідкісних хвороб, вакцинацію, донорство крові, імпланти та слухові апарати;

939,1 млн грн — на медичні послуги, зокрема зубопротезування та зберігання репродуктивних клітин, для осіб, які захищають Україну;

100 млн грн — на житло для медичних працівників у сільській місцевості.

Також передбачено 1,42 млрд грн для підтримки медичних закладів, які не працюють за програмою медичних гарантій, включаючи 377,6 млн грн для функціонування служби крові. Видатки на будинки дитини виключено з цієї субвенції.

Видатки на освіту складуть 169,3 млрд грн, а саме:

Зарплати педагогам – 103,16 млрд грн.

Підготовка фахівців вищої освіти – 28,04 млрд грн.

Харчування учнів початкових класів – 2,9 млрд грн.

Підручники для 8 класів та учнів з особливими потребами – 1,39 млрд грн.

Підтримка освіти для осіб з особливими освітніми потребами – 305 млн грн.

Відновлення закладів вищої та фахової передвищої освіти – 323,9 млн грн.

Професійно-технічна освіта – 200 млн грн.

Навчання вчителів за методиками Нової української школи – 150 млн грн.

Фонд Президента з підтримки освіти та спорту – 33 млн грн.

Підвищення кваліфікації фахівців – 46,6 млн грн.

Освітні послуги для Школи Супергероїв – 37,4 млн грн.

Міжнародна українська школа для дітей за кордоном– 12,6 млн грн.

Для культури та медіапростору виділено 9,57 млрд грн. У тому числі на театри та художні колективи – 2,04 млрд грн, а на культурно-мистецькі заходи та збереження національного надбання – 2,13 млрд грн. Програми збереження національної пам'яті отримають 33 млн грн.

Державна допомога на придбання книг становить 100 млн грн. Поширення україномовного культурного продукту – 145,7 млн грн. Захист національного інформаційного простору – 205,4 млн грн. Функціонування суспільного медіа – 3,69 млрд грн.

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Цифровізація обійдеться бюджету у 3,94 млрд грн. У тому числі інноваційні проєкти для сектору безпеки (BRAVE 1) – 2,99 млрд грн. Розширення Порталу "Дія" – 480,6 млн грн. Освітній мобільний додаток "Мрія" – 200,5 млн грн. Функціонування державних електронних ресурсів – 133,6 млн грн. Мультимедійна платформа "UNITED 24" – 96 млн грн. Система обігу алкоголю та тютюну – 40,8 млн грн.

Для науково-технічної діяльності закладено 14,03 млрд грн:

Наукові дослідження Національною академією наук – 10,15 млрд грн.

Підтримка наукових досліджень у вишах – 1,64 млрд грн.

Гранти Національного фонду досліджень – 649,8 млн грн.

Дослідження на антарктичній станції «Академік Вернадський» – 557,6 млн грн.

Видатки на судову владу складуть 25,75 млрд грн, у тому числі загальний фонд – 21,67 млрд грн та спеціальний фонд – 4,08 млрд грн.

Вугільна галузь обійдеться у 3,15 млрд грн. Ці кошти спрімують на зарплати працівникам вугледобувних підприємств, ліквідацію неперспективних шахт та гірничорятувальні заходи.

На енергетичну галузь видатки склали 865,6 млн грн. З них охорона ядерних установок – 73,5 млн грн, захист фінансових резервів для зняття ядерних установок з експлуатації – 792,1 млн грн.

На охорону довкілля закладено. Це збереження лісів та природних заповідників – 371,2 млн грн, підтримка природоохоронних заходів – 80 млн грн, механізми Кіотського протоколу – 1 млн грн.

Для космічної галузі закладено 670,5 млн грн. Кошти спрямують на розвиток супутникових систем, контроль за сейсмічною обстановкою, утилізацію ракетного палива.

А також видатки передбачені на:

Сільське господарство: 6011 млн грн

Рибне господарство: 110,8 млн грн

Ветеринарія: 4668 млн грн

Земельна реформа: 108,5 млн грн

Меліорація: 1250 млн грн

Транспортна інфраструктура: 43434,3 млн грн

Місцеві державні адміністрації: 8847,9 млн грн

Надання кредитів з Державного бюджету у 2025 році складе 54,04 млрд гривень, з яких 16,21 млрд гривень — із загального фонду та 37,83 млрд гривень — зі спеціального фонду.

Граничний обсяг дефіциту бюджету очікується на рівні 1,64 трлн гривень. Зокрема, дефіцит загального фонду становитиме 1,55 трлн гривень, а спеціального фонду — 91,13 млрд гривень.

Дефіцит державного бюджету у 2025 році передбачається на рівні 19,4 відсотків ВВП, у тому числі загальний фонд – 18,3 відсотка ВВП та спеціальний фонд – 1,1 відсотка ВВП.

Нагадаємо

Про пріоритети схваленого проєктом держбюджету на 2025 рік розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, пріоритетом є оборона, на яку виділять щонайменше 2,22 трлн грн, а також соціальний захист та підтримка регіонів.

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