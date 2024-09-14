Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

В 2025 году доходная часть бюджета Украины превысит 2 трлн грн, а расходы общего и специального фондов составят более 3,9 трлн грн. Куда и как пойдут средства УНН пишет со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", который правительство зарегистрировало в Верховной Раде.

Детали

В 2025 году доходы Государственного бюджета Украины превысят 2 трлн гривен. В частности, доход общего фонда составит 2,095 трлн гривен, а специального фонда - 241 млрд гривен.

В то же время расходы бюджета превысят 3,9 трлн гривен. Из этой суммы на общий фонд будет приходиться 3,64 трлн гривен, а на специальный фонд - 294,6 млрд гривен.

На социальные выплаты предусмотрено 127,95 млрд грн, которые распределят между почти 4,5 млн получателями. Это включает повышение прожиточного минимума для малообеспеченных семей и увеличение поддержки на 5%. Для социальной защиты лиц с инвалидностью, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, выделено 80,8 млрд грн, а на помощь детям и семьям - 27,4 млрд грн.

Дополнительно 42,3 млрд грн предусмотрено на выплату жилищных субсидий и льгот для 2,8 млн домохозяйств. Также 6,7 млрд грн выделяется на поддержку лиц с инвалидностью, в частности ветеранов войны, и 461,1 млн грн - на мероприятия для детей, такие как оздоровление в лагерях.

Пенсионное обеспечение предусматривает расходы в сумме 237,9 млрд грн, что включает сохранение социальных стандартов и повышение поступлений от единого социального взноса.

Расходы для министерства по делам ветеранов Украины на 2025 год предусмотрены 5,783 млрд грн, распределенных на следующие направления:

2,928 млрд грн - на поддержку ветеранов войны и демобилизованных лиц;

1,691 млрд грн - на ментальную, спортивную, физическую и психологическую реабилитацию, а также профессиональную адаптацию;

348,4 млн грн - на поддержку проектов ветеранов через Украинский ветеранский фонд, что на 40,7% больше, чем в 2024 году;

518,1 млн грн - на выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности, что на 26,4% больше, чем в 2024 году;

76,2 млн грн - на создание и содержание Национального военного мемориального кладбища;

24,7 млн грн - на развитие ветеранского движения, чествование памяти Защитников и Защитниц Украины, и другие мероприятия.

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В 2025 году на поддержку украинских спортсменов на международной арене и развитие спортивной дипломатии выделено 5,640 млрд грн. Основные направления финансирования:

1,304 млрд грн - на подготовку и участие спортсменов в Дефлимпийских, Всемирных играх и олимпийских фестивалях 2025 года, а также к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года;

3,692 млрд грн - на участие национальных сборных в почти 2,5 тыс. спортивных мероприятиях и их празднование;

85,8 млн грн - на реконструкцию и ремонт тренировочных баз для олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки;

401,8 млн грн - на развитие олимпийского, паралимпийского и студенческого спорта;

156,1 млн грн - на социальный проект «Активные парки», который будет способствовать восстановлению ментального здоровья населения и привлечению к здоровому образу жизни.

Также 79,5 млн грн выделено на мероприятия по популяризации национальных ценностей и привлечения почти 2 млн молодежи к активному участию в восстановлении страны.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрено 210,7 млрд грн на здравоохранение. На программу медицинских гарантий выделено 175 млрд грн, что покрывает: первичную медицинскую помощь, экстренную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь в амбулаториях и стационарах, услуги психологической поддержки и психиатрической помощи, трансплантацию органов, паллиативную помощь и медицинскую реабилитацию, лечение бесплодия с помощью репродуктивных технологий.

Также предусмотрены средства на следующие направления:

4,37 млрд грн - на систему общественного здоровья;

11,76 млрд грн - на централизованную закупку лекарств для лечения ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких болезней, вакцинацию, донорство крови, импланты и слуховые аппараты;

939,1 млн грн - на медицинские услуги, в частности зубопротезирование и хранение репродуктивных клеток, для лиц, которые защищают Украину;

100 млн грн - на жилье для медицинских работников в сельской местности.

Также предусмотрено 1,42 млрд грн для поддержки медицинских учреждений, которые не работают по программе медицинских гарантий, включая 377,6 млн грн для функционирования службы крови. Расходы на дома ребенка исключены из этой субвенции.

Расходы на образование составят 169,3 млрд грн, а именно:

Зарплаты педагогам - 103,16 млрд грн.

Подготовка специалистов высшего образования - 28,04 млрд грн.

Питание учеников начальных классов - 2,9 млрд грн.

Учебники для 8 классов и учеников с особыми потребностями - 1,39 млрд грн.

Поддержка образования для лиц с особыми образовательными потребностями - 305 млн грн.

Восстановление учреждений высшего и профессионального предвысшего образования - 323,9 млн грн.

Профессионально-техническое образование - 200 млн грн.

Обучение учителей по методикам Новой украинской школы - 150 млн грн.

Фонд Президента по поддержке образования и спорта - 33 млн грн.

Повышение квалификации специалистов - 46,6 млн грн.

Образовательные услуги для Школы Супергероев - 37,4 млн грн.

Международная украинская школа для детей за рубежом- 12,6 млн грн.

Для культуры и медиапространства выделено 9,57 млрд грн. В том числе на театры и художественные коллективы - 2,04 млрд грн, а на культурно-художественные мероприятия и сохранение национального достояния - 2,13 млрд грн. Программы сохранения национальной памяти получат 33 млн грн.

Государственная помощь на приобретение книг составляет 100 млн грн. Распространение украиноязычного культурного продукта - 145,7 млн грн. Защита национального информационного пространства - 205,4 млн грн. Функционирование общественного медиа - 3,69 млрд грн.

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Цифровизация обойдется бюджету в 3,94 млрд грн. В том числе инновационные проекты для сектора безопасности (BRAVE 1) - 2,99 млрд грн. Расширение Портала "Дія" - 480,6 млн грн. Образовательное мобильное приложение "Мрія" - 200,5 млн грн. Функционирование государственных электронных ресурсов - 133,6 млн грн. Мультимедийная платформа "UNITED 24" - 96 млн грн. Система оборота алкоголя и табака - 40,8 млн грн.

Для научно-технической деятельности заложено 14,03 млрд грн:

Научные исследования Национальной академией наук - 10,15 млрд грн.

Поддержка научных исследований в вузах - 1,64 млрд грн.

Гранты Национального фонда исследований - 649,8 млн грн.

Исследования на антарктической станции «Академик Вернадский» - 557,6 млн грн.

Расходы на судебную власть составят 25,75 млрд грн, в том числе общий фонд - 21,67 млрд грн и специальный фонд - 4,08 млрд грн.

Угольная отрасль обойдется в 3,15 млрд грн. Эти средства направят на зарплаты работникам угледобывающих предприятий, ликвидацию неперспективных шахт и горноспасательные мероприятия.

На энергетическую отрасль расходы составили 865,6 млн грн. Из них охрана ядерных установок - 73,5 млн грн, защита финансовых резервов для снятия ядерных установок с эксплуатации - 792,1 млн грн.

На охрану окружающей среды заложено. Это сохранение лесов и природных заповедников - 371,2 млн грн, поддержка природоохранных мероприятий - 80 млн грн, механизмы Киотского протокола - 1 млн грн.

Для космической отрасли заложено 670,5 млн грн. Средства направят на развитие спутниковых систем, контроль за сейсмической обстановкой, утилизацию ракетного топлива.

А также расходы предусмотрены на:

Сельское хозяйство: 6011 млн грн

Рыбное хозяйство: 110,8 млн грн

Ветеринария: 4668 млн грн

Земельная реформа: 108,5 млн грн

Мелиорация: 1250 млн грн

Транспортная инфраструктура: 43434,3 млн грн

Местные государственные администрации: 8847,9 млн грн

Предоставление кредитов из Государственного бюджета в 2025 году составит 54,04 млрд гривен, из которых 16,21 млрд гривен - из общего фонда и 37,83 млрд гривен - из специального фонда.

Предельный объем дефицита бюджета ожидается на уровне 1,64 трлн гривен. В частности, дефицит общего фонда составит 1,55 трлн гривен, а специального фонда - 91,13 млрд гривен.

Дефицит государственного бюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4 процентов ВВП, в том числе общий фонд - 18,3 процента ВВП и специальный фонд - 1,1 процента ВВП.

Напомним

О приоритетах одобренного проектом госбюджета на 2025 год рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, приоритетом является оборона, на которую выделят минимум 2,22 трлн грн, а также социальная защита и поддержка регионов.

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