Бюджетные расходы в этом году выросли на 10%: на что направили больше всего

Расходы из общего фонда государственного бюджета в январе-июле выросли на 10,3% - до 1,8 трлн грн, против прошлогоднего показателя, сообщили в Министерстве финансов в понедельник, пишет УНН.

Детали

«За январь-июль 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1,8 трлн грн, что на 168,7 млрд грн, или на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в июле было потрачено 264,3 млрд грн», - сообщили в Минфине со ссылкой на данные Госказначейства от 15 августа.

Как сообщается, в структуре расходов больше всего направлено:

- 707,9 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в том числе в июле - 107,6 млрд грн) или 39,1% (против прошлого года выросли на 38 млрд грн, или на 5,7%). В частности, на денежное содержание военных направлено 537,9 млрд грн (в июле - 80,9 млрд грн);

- 294,6 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в июле - 46,4 млрд грн) или 16,3% от общего объема расходов. В том числе:

165,3 млрд грн - для поддержки ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов;

89 млрд грн - перечислено НСЗУ на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- 328,6 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в июле - 46,5 млрд грн) или 18,2% от общего объема расходов, что на 24 млрд грн или на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

- 168,6 млрд грн - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в июле - 22,2 млрд грн) или 9,3% от общего объема расходов. В том числе:

144,4 млрд грн - на приобретение товаров для удовлетворения потребностей ВСУ;

13 млрд грн - на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

- 154,9 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в июле - 22,1 млрд грн) или 8,6% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 26,8 млрд грн, или на 20,9%);

- 104,9 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в июле - 12,7 млрд грн) или 5,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 12,7 млрд грн, или на 13,7%).

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