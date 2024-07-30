Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов. Пишет УНН со ссылкой на интервью РБК-Украина.

Детали

Отвечая на вопрос по поводу повышения налогов и актуального дефицита бюджета в стране, в частности средств для ВСУ, Сергей Марченко отметил следующее:

Да, 5 млрд долларов было в мае, сейчас это уже 6 млрд. Но нам еще надо перекрыть потребности с учетом того, что мы перебрасывали средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно 12 млрд долларов - сообщил Марченко.

По словам чиновника, военные «оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов».

Таким образом министр финансов Украины, на вопрос «удовлетворяет ли это соответствующие военные органы?» заметил:

Конечно, нет - коротко ответил Марченко.

Напомним,

Бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%, но несмотря на значительный дефицит, Украина надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.