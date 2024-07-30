Киев • УНН
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что дефицит бюджета Украины вырос до 500 млрд грн (12 млрд долларов). Особенно не хватает средств для армии, и эта сумма не удовлетворяет военных.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец июля дефицит бюджета Украины вырос, отметив что общая потребность достигает 12 млрд долларов. Пишет УНН со ссылкой на интервью РБК-Украина.
Детали
Отвечая на вопрос по поводу повышения налогов и актуального дефицита бюджета в стране, в частности средств для ВСУ, Сергей Марченко отметил следующее:
Да, 5 млрд долларов было в мае, сейчас это уже 6 млрд. Но нам еще надо перекрыть потребности с учетом того, что мы перебрасывали средства с денежного обеспечения военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно 12 млрд долларов
По словам чиновника, военные «оперируют, как правило, цифрами, которые начинаются с триллионов».
Таким образом министр финансов Украины, на вопрос «удовлетворяет ли это соответствующие военные органы?» заметил:
Конечно, нет
Напомним,
Бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%, но несмотря на значительный дефицит, Украина надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.