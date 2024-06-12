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Цього року дефіцит держбюджету України буде дуже високим – Гелетій

Цього року дефіцит держбюджету України буде дуже високим – Гелетій

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

Дефіцит бюджету України може перевищити 20% цього року, але країна сподівається покрити ці витрати завдяки регулярній фінансовій підтримці, високій ліквідності банків та додатковим ресурсам з внутрішнього ринку.

Бюджетний дефіцит України цього року може перевищити 20%, але попри значний дефіцит, Україна сподівається покрити ці витрати завдяки регулярній фінансовій підтримці та високій ліквідності банків, а також додатковим ресурсам внутрішнього ринку. Про це заявив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій під час виступу на URC-2024, передає кореспондент УНН.

У 2022 році дефіцит бюджету становив 26%, минулого року 25,3%. На жаль, цього року бюджетний дефіцит буде дуже високим - це понад 20%, але ми отримаємо регулярну фінансову допомогу та покриємо цей дефіцит національного бюджету

- сказав Гелетій.

За його словами, внутрішній ринок України має для цього додаткову спроможність, а банки мають хорошу ліквідність.

Для нас важливо, бути готовими до наступного року, навіть років. Оскільки, на мою думку, ми маємо думати над управлінням ризиками впродовж тривалого часу, бо ця війна буде тривалою і ми повинні підготувати банківську систему та НБУ

- додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо

Проблеми з фінансуванням військового бюджету змусили уряд використовувати кошти, призначені для грошового забезпечення військових, на закупівлю зброї у першому кварталі 2024 року. Це призведе до дефіциту в бюджеті майже на 5 мільярдів доларів до кінця року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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