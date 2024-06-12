Цього року дефіцит держбюджету України буде дуже високим – Гелетій

Бюджетний дефіцит України цього року може перевищити 20%, але попри значний дефіцит, Україна сподівається покрити ці витрати завдяки регулярній фінансовій підтримці та високій ліквідності банків, а також додатковим ресурсам внутрішнього ринку. Про це заявив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій під час виступу на URC-2024, передає кореспондент УНН.

У 2022 році дефіцит бюджету становив 26%, минулого року 25,3%. На жаль, цього року бюджетний дефіцит буде дуже високим - це понад 20%, але ми отримаємо регулярну фінансову допомогу та покриємо цей дефіцит національного бюджету

За його словами, внутрішній ринок України має для цього додаткову спроможність, а банки мають хорошу ліквідність.

Для нас важливо, бути готовими до наступного року, навіть років. Оскільки, на мою думку, ми маємо думати над управлінням ризиками впродовж тривалого часу, бо ця війна буде тривалою і ми повинні підготувати банківську систему та НБУ