В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким - Гелетий

Бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%, но несмотря на значительный дефицит, Украина надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий во время выступления на URC-2024, передает корреспондент УНН.

В 2022 году дефицит бюджета составил 26%, в прошлом году 25,3%. К сожалению, в этом году бюджетный дефицит будет очень высоким - это более 20%, но мы получим регулярную финансовую помощь и покроем этот дефицит национального бюджета - сказал Гелетий.

По его словам, внутренний рынок Украины имеет для этого дополнительную способность, а банки имеют хорошую ликвидность.

Для нас важно, быть готовыми к следующему году, даже годам. Поскольку, по моему мнению, мы должны думать над управлением рисками в течение длительного времени, потому что эта война будет длительной и мы должны подготовить банковскую систему и НБУ - добавил заместитель председателя НБУ.

Напомним

Проблемы с финансированием военного бюджета заставили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов до конца года.