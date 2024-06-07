До кінця року в бюджеті утвориться діра обсягом майже 5 млрд доларів – Підласа

Проблеми з фінансуванням військового бюджету змусили уряд використовувати кошти, призначені для грошового забезпечення військових, на закупівлю зброї у першому кварталі 2024 року. Це призведе до дефіциту в бюджеті майже на 5 мільярдів доларів до кінця року. Для вирішення цієї проблеми уряд планує внести зміни до бюджету у липні.

Про це сказала Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа у ефірі телемарафону, передає УНН.

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Підласа розповідає, що після того, як Конгрес ухвалив пакет допомоги, Україна закрила усі не військові видатки, такі як: гуманітарні, соціальні та виплати зарплат бюджетникам.

Є певні складнощі з фінансуванням військового бюджету, тому що він фінансується лише з внутрішніх надходжень - це податки, митні збори, податки від приватизації та розміщення ОВДП. Через те, що у нас довгий час не було військової допомоги від США, Україна була змушена використовувати кошти, які були відкладені на грошове забезпечення військових, для закупівлі зброї у І кварталі 2024 року. Через це, у нас до кінця року в бюджеті утвориться діра обсягом майже 5 млрд доларів. Тому, ми будемо вносити зміни бюджету, щоб забезпечити усі виплати, які ми обіцяли військовослужбовцям - наголосила вона.

За її словами, зміни до бюджету будуть проводитись в липні.

Нагадаємо

Парламент України ратифікував угоду з ЄС для отримання 50 мільярдів євро протягом 4 років в межах програми Ukraine Facility, яка вимагає реформ для наближення України до членства в ЄС, при цьому в цьому році, як очікується, буде отримано 16 мільярдів євро.