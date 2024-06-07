До конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов-Пидласа

Проблемы с финансированием военного бюджета вынудили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов к концу года. Для решения этой проблемы правительство планирует внести изменения в бюджет в июле.

Об этом сказала председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона, передает УНН.

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Пидласа рассказывает, что после того, как конгресс принял пакет помощи, Украина закрыла все не военные расходы, такие как: гуманитарные, социальные и выплаты зарплат бюджетникам.

Есть определенные сложности с финансированием военного бюджета, потому что он финансируется только из внутренних поступлений - это налоги, таможенные сборы, налоги от приватизации и размещения ОВГЗ. Из-за того, что у нас долгое время не было военной помощи от США, Украина была вынуждена использовать средства, которые были отложены на денежное обеспечение военных, для закупки оружия в I квартале 2024 года. Из-за этого, у нас до конца года в бюджете образуется дыра объемом почти 5 млрд долларов. Поэтому, мы будем вносить изменения бюджета, чтобы обеспечить все выплаты, которые мы обещали военнослужащим - подчеркнула она.

По ее словам, изменения в бюджет будут проводиться в июле.

Напомним

Парламент Украины ратифицировал соглашение с ЕС для получения 50 миллиардов евро в течение 4 лет в рамках программы Ukraine Facility, которая требует реформ для приближения Украины к членству в ЕС, при этом в этом году, как ожидается, будет получено 16 миллиардов евро.