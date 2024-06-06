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Останній крок: Україна ратифікувала угоду з ЄС для доступу до Ukraine Facility на 50 млрд євро

Останній крок: Україна ратифікувала угоду з ЄС для доступу до Ukraine Facility на 50 млрд євро

Київ • УНН

 • 17752 перегляди

Україна ратифікувала угоду з ЄС про отримання 50 мільярдів євро протягом 4 років в рамках програми Ukraine Facility, яка вимагає реформ для наближення України до членства в ЄС, при цьому в цьому році буде отримано 16 мільярдів євро.

Парламент України ратифікував угоду з ЄС для отримання 50 мільярдів євро протягом 4 років в межах програми Ukraine Facility, яка вимагає реформ для наближення України до членства в ЄС, при цьому в цьому році, як очікується, буде отримано 16 мільярдів євро, повідомив у четвер Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала

- написав Шмигаль у Telegram.

Він висловив подяку парламентарям та голові ВРУ Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту. І Президенту Володимиру Зеленському - за лідерство в просуванні важливих для країни ініціатив.

Доповнення

Ukraine Facility - це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі. Цьогоріч за цією ініціативою наша держава отримає 16 млрд євро, зазначив Шмигаль.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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