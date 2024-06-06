Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Парламент Украины ратифицировал соглашение с ЕС для получения 50 миллиардов евро в течение 4 лет в рамках программы Ukraine Facility, которая требует реформ для приближения Украины к членству в ЕС, при этом в этом году, как ожидается, будет получено 16 миллиардов евро, сообщил в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом, необходимое для получения 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это был последний шаг к тому, чтобы программа заработала - написал Шмыгаль в Telegram.

Он выразил благодарность парламентариям и председателю ВРУ Руслану Стефанчуку за поддержку законопроекта. И Президенту Владимиру Зеленскому - за лидерство в продвижении важных для страны инициатив.

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Ukraine Facility - это четырехлетняя программа поддержки, которая предусматривает ряд реформ и трансформаций, приближающих Украину к членству в Евросоюзе. В этом году по этой инициативе наше государство получит 16 млрд евро, отметил Шмыгаль.