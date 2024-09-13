Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время Украина получит транш от Международного валютного фонда в размере 1,1 млрд долларов. Об этом он сказал во время заседания Правительства в пятницу, передает УНН.

В ближайшее время, ожидаем от МВФ очередной транш в размере 1,1 млрд долларов США - сказал Шмыгаль

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности по пятому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов.