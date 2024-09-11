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Україна домовилася з МВФ про п'ятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів — Денис Шмигаль

Україна домовилася з МВФ про п'ятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів — Денис Шмигаль

Київ • УНН

 • 66997 перегляди

Україна та МВФ досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми EFF на $15,6 млрд. Після затвердження угоди Виконавчою радою МВФ, Україна отримає $1,1 млрд.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів досягли домовленості щодо п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) на суму 15,6 мільярда доларів, передає УНН.

Деталі

"Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані," — наголосив Шмигаль. Він додав, що ці домовленості демонструють, що Україна продовжує впроваджувати важливі реформи, а міжнародні партнери підтримують країну на цьому шляху.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Україна очікує на затвердження угоди Виконавчою радою МВФ, після чого країна отримає 1,1 мільярда доларів.

"Це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення. Вдячні команді Фонду за цю роботу та підтримку," — додав Шмигаль.

Він підкреслив, що кошти від міжнародних партнерів допомагають Уряду України фінансувати всі невійськові видатки бюджету, що дозволяє спрямовувати внутрішні ресурси на обороноздатність країни.

МВФ погодив виділення Україні $1,1 млрд та прогнозує зростання ВВП11.09.24, 06:36 • 76494 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика

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