МВФ погодив виділення Україні $1,1 млрд та прогнозує зростання ВВП

Міжнародний валютний фонд оприлюднив на своєму сайті інформацію про досягнення домовленостей з українською владою щодо п'ятого перегляду чотирічної програми Extended Fund Facility. За підсумками роботи місії в Києві Україна отримає доступ до 1,1 мільярда доларів, передає УНН.

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Очільник місії МВФ Гевін Грей відзначив виконання урядом критеріїв, визначених фондом на перше півріччя. ВВП за перший квартал зріс на понад 6%, рівень інфляції залишався відносно низьким, а міжнародні резерви перебували в адекватних межах.

Загалом МВФ прогнозує, що зростання ВВП за підсумками 2024 року складе 3%, а у наступні 12 місяців показник буде в діапазоні 2,5-3,5%, адже, на думку місії, очікується продовження війни на увесь 2025 рік.

Фонд наголошує на потребі сформувати державний бюджет України на прийдешній рік з урахуванням потреби в економії та збереженні здатності обслуговувати борги. На думку експертів, для цього потрібно збільшити надходження від податків - не лише шляхом постійних змін до податкової системи, але й боротьбою з ухилянням від сплати зборів та тіньовою економікою.

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