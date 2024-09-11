МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

Международный валютный фонд обнародовал на своем сайте информацию о достижении договоренностей с украинскими властями относительно пятого пересмотра четырехлетней программы Extended Fund Facility. По итогам работы миссии в Киеве Украина получит доступ к 1,1 миллиарда долларов, передает УНН.

Детали

Глава миссии МВФ Гэвин Грей отметил выполнение правительством критериев, определенных фондом на первое полугодие. ВВП за первый квартал вырос более чем на 6%, уровень инфляции оставался относительно низким, а международные резервы находились в адекватных пределах.

В целом МВФ прогнозирует, что рост ВВП по итогам 2024 года составит 3%, а в последующие 12 месяцев показатель будет в диапазоне 2,5-3,5%, ведь, по мнению миссии, ожидается продолжение войны на весь 2025 год.

Фонд подчеркивает необходимость сформировать государственный бюджет Украины на грядущий год с учетом потребности в экономии и сохранении способности обслуживать долги. По мнению экспертов, для этого нужно увеличить поступления от налогов - не только путем постоянных изменений в налоговую систему, но и борьбой с уклонением от уплаты сборов и теневой экономикой.

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