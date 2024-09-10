Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является одним из ключевых условий для поддержания макроэкономической стабильности страны, особенно в условиях непрекращающейся полномасштабной войны. Однако, после начала работы Миссии МВФ в Украине выяснилось, что международные кредиторы не совсем довольны состоянием выполнения Украиной положений меморандума о сотрудничестве, и это может повлиять на выделение очередного транша финансовой помощи, пишет УНН.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью. Во время работы в Украине международники в частности оценивают состояние проведения реформ, а также выполнение структурных маяков, прописанных в Меморандуме о сотрудничестве.

После ряда встреч представителей власти с кредиторами выяснилось, что Украина слишком позитивно оценивала состояние выполнения условий МВФ, потому что диалог с кредиторами оказался неожиданно сложным.

Провели очередную встречу с МВФ с участием Минфина и Нацбанка. Сложный разговор. Очевидные вызовы - сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

МВФ не устраивает выполнение обязательств, которые взяла на себя украинская сторона и которые являются основой для предоставления финансовой помощи. Одним из главных вопросов является недостаточный прогресс в реализации реформ в финансовой и налоговой сферах, которые являются критически важными для обеспечения долговременной финансовой стабильности.

В частности, МВФ настаивает на существенном повышении эффективности сбора налогов и внедрении структурных реформ в бюджетной сфере. По оценкам Фонда, нынешний уровень выполнения этих требований является неудовлетворительным. Среди основных претензий - отсутствие последовательной политики по повышению налогов и недостаточный уровень борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники, указывают, что кроме повышения налогов МВФ также требует от украинской власти быстрой девальвации гривны и снижения учетной ставки.

После встречи представителей Офиса президента Украины с Миссией МВФ выяснилось, что кредиторы также настаивают на создании Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продлении мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Однако не только конкурс на судейские кресла интересует международников. По словам экспертов, опрошенных УНН, МВФ в целом не доволен подходами Украины к кадровой политике. Кредиторы уже давно требуют проведения открытых и прозрачных конкурсов на руководящие должности в ключевых государственных органах, особенно касающихся функционирования финансового сектора.

Например, в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ одним из структурных маяков прописано внесение изменений в законодательство, которые предусматривают процедуру проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Украина взяла на себя обязательство провести назначение нового главы ФГВФЛ по новым правилам уже весной 2025 года. Однако и это требование пока остается проигнорированным, хотя опрошенные УНН парламентарии и отмечают, что внести соответствующие изменения в законодательство не сложно и вряд ли они станут камнем преткновения.

Это требование приобрело еще большую актуальность после того, как должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов покинула Светлана Рекрут. СМИ сообщили, что назначение нового руководителя пока планируется в закрытом режиме, несмотря на требования МВФ. Однако возникает вопрос, зачем сейчас делать соответствующее назначение, чтобы через несколько месяцев проводить открытый конкурс. Почему, например, заместитель директора-распорядителя не может выполнять обязанности до того, как нового руководителя назначат на открытом конкурсе?

Стоит отметить, что международные партнеры также настойчиво рекомендуют Украине привлекать в конкурсные комиссии иностранных партнеров, которые уделяют значительное внимание деловой репутации. Возможно, это и объясняет спешку в назначении нового директора-распорядителя Фонда в закрытом режиме.

Ведь, по данным СМИ, главным претендентом на эту должность является глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого подчеркнул народный депутат Михаил Цимбалюк.

В итоге МВФ, недовольный нынешним состоянием выполнения Украиной обязательств по Меморандуму о сотрудничестве, планирует выдвинуть более жесткие требования, включая повышение налогов и возможную девальвацию гривны.

Эти меры могут существенно повлиять на экономику и социальную стабильность Украины, вызвав серьезную критику внутри страны. Власть могла бы уменьшить напряжение и раздражение МВФ выполнив хотя бы требование по изменению подхода к кадровой политике в Фонде гарантирования вкладов.

Возможно это бы позволило немного смягчить позиции кредиторов и приблизить Украину к получению очередной финансовой помощи.