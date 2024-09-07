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В ОПУ пройшла зустріч з МВФ щодо реформ для перегляду програми фінансування: обговорили створення Вищого спеціалізованого суду

В ОПУ пройшла зустріч з МВФ щодо реформ для перегляду програми фінансування: обговорили створення Вищого спеціалізованого суду

Київ • УНН

 • 34157 перегляди

Ірина Мудра зустрілася з представниками МВФ щодо п'ятого перегляду програми EFF. Обговорювалися створення Вищого спецсуду, продовження мандата ГРМЕ та посилення незалежності Рахункової палати.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п’ятого перегляду програми фінансування EFF. Про це розповіли в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

В ОПУ відзначили, що час зустрічі основну увагу приділили створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

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Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника Офісу Глави держави також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ

- підсумували в Офісі президента. 

Нагадаємо

Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан у коментарі для УНН запевнив, що Україна виконає вимоги Меморандуму з МВФ, зокрема щодо конкурсу на посаду очільника Фонду гарантування вкладів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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