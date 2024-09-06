В Раді переконані, що Україна виконає вимоги Меморандуму з МВФ, зокрема й щодо конкурсу на посаду очільника Фонду гарантування вкладів

В України не буде проблем із виконанням структурних маяків прописаних у Меморандумі про співпрацю з МВФ, зокрема й щодо розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Контекст

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 2 вересня повідомив про старт п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, який проводить в Україні Місія МВФ. За його словами, це дозволить залучити до українського бюджету 1,1 млрд доларів цієї осені. Під час роботи в Україні Місія МВФ перевіряє стан виконання Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Відповідно до цього документу, Україна серед іншого взяла на себе зобовʼязання розробити процедуру призначення директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритому конкурсі, внести відповідні зміни до законодавства і навесні 2025 року провести прозоре призначення нового керівника Фонду. Проте поки що це зобовʼязання українська сторона не виконала.

Щодо розробки процедури відбору директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – можу сказати, що ця історія не є складною, особливо сьогодні. Там ніхто ламати списи не буде. Особисто я не бачу ніяких проблем – щодо конкурсу, все можливо, - зазначив Мовчан.

На його думку, в України з МВФ якісне співробітництво і наша держава дуже жорстко слідує тим дороговказам, які закладені в меморандумі з МВФ.

І що важливо, що ці питання вони зазвичай завчасно - до підписання меморандуму – обговорюються, і вивчаються. Відтак немає випадкових зобов’язань. Тому я переконаний, що у нас все буде добре, - зазначив Мовчан.

Нардеп додав, що у меморандумі прописані речі, які стосуються ухвалення парламентом рішень, а також вимоги, які лежать у полі діяльності уряду.

За уряд я не готовий відповісти, чи з усім вони встигають, я переконаний що з усім, бо не бачу проблем із виконанням зобов’язань з їх сторони. Це ключове. Якщо дуже коротко – то все буде окей, - наголосив Мовчан.

Додамо

Питання призначення очільника ФГВФО зараз набуло ще більшої актуальності. Адже попередня очільниця Фонду Світлана Рекрут пішла з посади і нині обовʼязки директора-розпорядника виконує перша заступниця директора-розпорядника Ольга Білай.

Після звільнення Рекрут стало відомо, що Адміністративна рада Фонду, попри вимоги МВФ, планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого ЗМІ називають головним претендентом на цей пост.

Журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро і у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата.