В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

У Украины не будет проблем с выполнением структурных маяков прописанных в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, в том числе и по разработке процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью. Во время работы в Украине Миссия МВФ проверяет состояние выполнения Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно этому документу, Украина среди прочего взяла на себя обязательства разработать процедуру назначения директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе, внести соответствующие изменения в законодательство и весной 2025 года провести прозрачное назначение нового руководителя Фонда. Однако пока это обязательство украинская сторона не выполнила.

Относительно разработки процедуры отбора директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц - могу сказать, что эта история не является сложной, особенно сегодня. Там никто ломать копья не будет. Лично я не вижу никаких проблем - относительно конкурса, все возможно, - отметил Мовчан.

По его мнению, у Украины с МВФ качественное сотрудничество и наше государство очень жестко следует тем указателям, которые заложены в меморандуме с МВФ.

И что важно, что эти вопросы они обычно заблаговременно - до подписания меморандума - обсуждаются, и изучаются. Поэтому нет случайных обязательств. Поэтому я убежден, что у нас все будет хорошо, - отметил Мовчан.

Нардеп добавил, что в меморандуме прописаны вещи, которые касаются принятия парламентом решений, а также требования, которые лежат в поле деятельности правительства.

За правительство я не готов ответить, со всем ли они успевают, я убежден, что со всем, потому что не вижу проблем с выполнением обязательств с их стороны. Это ключевое. Если очень коротко - то все будет окей, - подчеркнул Мовчан.

Добавим

Вопрос назначения главы ФГВФЛ сейчас приобрел еще большую актуальность. Ведь предыдущая руководительница Фонда Светлана Рекрут ушла с должности и сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет первый заместитель директора-распорядителя Ольга Билай.

После увольнения Рекрут стало известно, что Административный совет Фонда, несмотря на требования МВФ, планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого СМИ называют главным претендентом на этот пост.

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.