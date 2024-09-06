В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  89466 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  101769 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  102344 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  79162 просмотра
Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  93288 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  161905 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  150114 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  152416 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

5 сентября 2024, 07:25  •  146591 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

5 сентября 2024, 07:09  •  156704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

  •  47009 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  78221 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  114820 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  156958 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  147349 просмотра
Актуальное
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 07:40  •  16707 просмотра

Read in English

Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в частности относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов. Депутаты подчеркивают важность прозрачного отбора кандидата с безупречной репутацией.

У Украины не будет проблем с выполнением структурных маяков прописанных в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, в том числе и по разработке процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Контекст

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью. Во время работы в Украине Миссия МВФ проверяет состояние выполнения Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно этому документу, Украина среди прочего взяла на себя обязательства разработать процедуру назначения директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе, внести соответствующие изменения в законодательство и весной 2025 года провести прозрачное назначение нового руководителя Фонда. Однако пока это обязательство украинская сторона не выполнила.

Относительно разработки процедуры отбора директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц - могу сказать, что эта история не является сложной, особенно сегодня. Там никто ломать копья не будет. Лично я не вижу никаких проблем - относительно конкурса, все возможно,

- отметил Мовчан.

По его мнению, у Украины с МВФ качественное сотрудничество и наше государство очень жестко следует тем указателям, которые заложены в меморандуме с МВФ.

И что важно, что эти вопросы они обычно заблаговременно - до подписания меморандума - обсуждаются, и изучаются. Поэтому нет случайных обязательств. Поэтому я убежден, что у нас все будет хорошо,

- отметил Мовчан.

Нардеп добавил, что в меморандуме прописаны вещи, которые касаются принятия парламентом решений, а также требования, которые лежат в поле деятельности правительства.

За правительство я не готов ответить, со всем ли они успевают, я убежден, что со всем, потому что не вижу проблем с выполнением обязательств с их стороны. Это ключевое. Если очень коротко - то все будет окей,

- подчеркнул Мовчан.

Добавим

Вопрос назначения главы ФГВФЛ сейчас приобрел еще большую актуальность. Ведь предыдущая руководительница Фонда Светлана Рекрут ушла с должности и сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет первый заместитель директора-распорядителя Ольга Билай.

После увольнения Рекрут стало известно, что Административный совет Фонда, несмотря на требования МВФ, планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого СМИ называют главным претендентом на этот пост. 

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата. 

Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Эксклюзив
Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт
  •  12500 просмотра

Волонтерское движение успешно там, где есть сильные главы местных общин - эксперт

Эксклюзив
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
  •  20077 просмотра

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете
  •  45176 просмотра

Вениславский об игнорировании "Резерв+" полицейскими и сотрудниками ТЦК: будем поднимать это на комитете

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  103836 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  105539 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  108484 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
5 сентября 2024, 08:04  •  150114 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
5 сентября 2024, 07:25  •  146591 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
5 сентября 2024, 06:42  •  94002 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
4 сентября 2024, 17:50  •  106202 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

Популярные

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

Сырский: Задержки помощи США повлияли на боеспособность ВСУ

  •  93288 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  79162 просмотра
Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

Сырский: Украина должна адаптироваться из-за превосходства России в количестве техники и личного состава

  •  102344 просмотра
Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

Зеленский представит план победы Байдену, Харрис и Трампу

  •  101769 просмотра
Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

Сырский: «Фронт - это моя жизнь»

  •  89466 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  161905 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  150114 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

5 сентября 2024, 07:33  •  152416 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

5 сентября 2024, 07:25  •  146591 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

5 сентября 2024, 07:09  •  156704 просмотра

Война

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

  •  822 просмотра
Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

  •  1932 просмотра
В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

  •  5912 просмотра
Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

  •  6558 просмотра
Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

  •  7581 просмотра

политика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  2303 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

  •  8285 просмотра
Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

  •  7864 просмотра
Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

  •  9199 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  20124 просмотра

Война

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых

  •  822 просмотра
Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

Войска рф утром атаковали Камышаны в Херсонской области: ранена женщина

  •  1932 просмотра
В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, обошлось без последствий

  •  5912 просмотра
Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

  •  6558 просмотра
Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

Киберспециалисты ГУР атаковали сайты «Лукойл», ГИБДД, «банк россии» и органы «власти» - источник

  •  7581 просмотра

политика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  2303 просмотра
Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

Зеленский прибыл в Германию для участия в заседании "Рамштайн"

  •  8285 просмотра
Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

Сибига провел первый телефонный разговор на посту главы МИД: созвонился с Сикорским

  •  7864 просмотра
Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

Администрация Байдена просит Конгресс разрешить использовать 6 млрд долларов для Украины, которые могут «сгореть» - Reuters

  •  9199 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  20124 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

  •  8679 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

  •  9545 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

  •  8585 просмотра

Экономика

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

  •  2303 просмотра
В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов

В Раде убеждены, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в том числе и относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив

  •  20124 просмотра
Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

  •  73191 просмотра
Масштабный пожар на заводе в Тульской области России: огонь охватил 1500 кв м

Масштабный пожар на заводе в Тульской области России: огонь охватил 1500 кв м

  •  30385 просмотра
США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

США ввели санкции за обход санкций на транспортировку сжиженного газа

  •  62934 просмотра

Киев

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

В Киеве тестируют новый участок между "Лыбедской" и "Демеевской" на "синей ветке" метро: что известно

  •  3801 просмотра
В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

В Киевской области на фоне атаки дронов работает ПВО - ОВА

  •  22246 просмотра
ПВО работает по дронам в Киевской области

ПВО работает по дронам в Киевской области

  •  79162 просмотра
В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

В Киеве зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

  •  24227 просмотра
Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  26471 просмотра