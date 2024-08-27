У Раді назвали основні вимоги, які мають бути до кандидата на посаду керівника Фонду гарантування вкладів
Київ • УНН
Депутат Цимбалюк назвав основні вимоги до кандидата на посаду керівника ФГВФО: бездоганна репутація, професіоналізм і патріотизм. Він також закликав до прозорого конкурсу та обережності із залученням міжнародних експертів.
Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинен мати бездоганну репутацію, бути професіоналом і патріотом України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.
Контекст
У вересні в Україні розпочне роботу місія МВФ у контексті підготовки до пʼятого перегляду програми розширеного фінансування. Експертні обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. Одним із пунктів документа є розробка процедури та проведення навесні 2025 року конкурсу на посаду очільника ФГВФО.
Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого
Водночас, на думку нардепа, потрібно бути вкрай обережними із залученням до конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб міжнародних експертів.
"Щодо участі міжнародних експертів - це важливо, але тут треба зберігати баланс, щоб не виглядало, що це призначення ззовні, без участі українського суспільства.
Конкурси мають бути прозорі", - зазначив Цимбалюк.
За його словами, важливо, аби були встановлені чіткі правила – зокрема, що виконуючий обовʼязків директора-розпорядника Фонду може працювати пів року, а після цього має відбутися прозорий конкурс із відбору очільника ФГВФО.
Нагадаємо
Після звільнення Світлани Рекрут з посади директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів обовʼязки очільника виконує її заступниця Ольга Білай. За даними ЗМІ, попри вимоги МВФ, Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого журналісти називають головним претендентом на цей пост.
За даними ЗМІ, Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.
Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.