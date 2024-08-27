В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Новый директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц должен иметь безупречную репутацию, быть профессионалом и патриотом Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Контекст

В сентябре в Украине начнет работу миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Одним из пунктов документа является разработка процедуры и проведение весной 2025 года конкурса на должность главы ФГВФЛ.

Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого - отметил Цимбалюк.

В то же время, по мнению нардепа, нужно быть крайне осторожными с привлечением в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц международных экспертов.

"Относительно участия международных экспертов - это важно, но здесь надо сохранять баланс, чтобы не выглядело, что это назначение извне, без участия украинского общества.

Конкурсы должны быть прозрачны", - отметил Цимбалюк.

По его словам, важно, чтобы были установлены четкие правила - в частности, что исполняющий обязанности директора-распорядителя Фонда может работать полгода, а после этого должен состояться прозрачный конкурс по отбору главы ФГВФЛ.

Напомним

После увольнения Светланы Рекрут с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов обязанности главы исполняет ее заместитель Ольга Билай. По данным СМИ, несмотря на требования МВФ, Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления по работе с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого журналисты называют главным претендентом на этот пост.

По данным СМИ, Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.