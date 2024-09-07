В ОПУ прошла встреча с МВФ по реформам для пересмотра программы финансирования: обсудили создание Высшего специализированного суда

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая обсудила с представителями миссии Международного валютного фонда ключевые реформы, необходимые для пятого пересмотра программы финансирования EFF. Об этом рассказали в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

В ОПУ отметили, что во время встречи основное внимание уделили созданию Высшего специализированного суда для рассмотрения публично-правовых споров против национальных государственных органов, а также продолжению мандата Общественного совета международных экспертов для успешного завершения конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Ирина Мудрая заверила представителей миссии, что Украина готова создать Высший специализированный суд. Кандидаты на должности судей пройдут проверку профессиональной компетентности и добропорядочности с участием независимых экспертов с международным опытом.

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Также на встрече обсудили усиление независимости и эффективности Счетной палаты Украины для контроля за использованием средств Государственного бюджета.

Стороны договорились продолжать активный диалог для реализации реформ.

Заместитель главы Офиса Главы государства также отметила, что Украина настроена на сотрудничество и продолжает выполнять все обязательства, предусмотренные Меморандумом с МВФ - подытожили в Офисе президента.

Напомним,

Заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан в комментарии для УНН заверил, что Украина выполнит требования Меморандума с МВФ, в частности относительно конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов.