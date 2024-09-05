Сложный разговор. Гетманцев пожаловался на переговоры с МВФ

Международный валютный фонд требует от Украины выполнения структурных маяков. В частности речь идет об увеличении финансирования армии и назначении директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе. Представители Министерства финансов, Нацбанка и Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики встретились с Миссией МВФ. Переговоры оказались сложными, ведь кредиторы не удовлетворены состоянием выполнения их требований. Об этом сообщил председатель парламентского комитета Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Провели очередную встречу с МВФ с участием Минфина и Нацбанка. Сложный разговор. Очевидные вызовы, написал Гетманцев.

По его словам, во время встречи речь шла в частности о проваленном парламентом законопроекте о повышении налогов.

Очевидные шаги, которые надо делать и неотвратимость катастрофы при промедлении. По сути для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагают НДС. Обсудили также экстра налог на банки. Дискуссия продолжается, - добавил Гетманцев.

Впрочем, глава налогового комитета почему-то умолчал о том, что кроме поиска финансирования для армии Украина до сих пор не выполнила еще одно условие, которое прописано в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ - разработку процедуры проведения открытого и прозрачного конкурса на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Если все так очевидно и все понимают, что в случае невыполнения условий МВФ катастрофа для Украины будет неотвратимой, почему не выполняются элементарные требования?

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 2 сентября сообщил о старте пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который проводит в Украине Миссия МВФ. По его словам, это позволит привлечь в украинский бюджет 1,1 млрд долларов этой осенью.

Во время работы в Украине Миссия МВФ в частности будет проверять состояние выполнения Меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно этому документу, Украина среди прочего взяла на себя обязательства разработать процедуру назначения директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц на открытом конкурсе, внести соответствующие изменения в законодательство и весной 2025 года провести прозрачное назначение нового руководителя Фонда. Однако пока это обязательство украинская сторона не выполнила.

Вопрос назначения главы ФГВФЛ сейчас приобрел еще большую актуальность. Ведь предыдущая руководительница Фонда Светлана Рекрут ушла с должности и сейчас обязанности директора-распорядителя исполняет первый заместитель директора-распорядителя Ольга Билай.

После увольнения Рекрут стало известно, что Административный совет Фонда планирует назначить нового руководителя в закрытом режиме. Сейчас рассматривают две основные кандидатуры - Билай и глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш, которого СМИ называют главным претендентом на этот пост.

Журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

