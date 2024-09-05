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Складна розмова. Гетманцев поскаржився на переговори з МВФ

Складна розмова. Гетманцев поскаржився на переговори з МВФ

Київ • УНН

 • 40917 перегляди

Переговори з МВФ виявилися складними через невиконання Україною вимог. Фонд наполягає на збільшенні фінансування армії та призначенні керівника ФГВФО на відкритому конкурсі.

Міжнародний валютний фонд вимагає від України виконання структурних маяків. Зокрема йдеться про збільшення фінансування армії та призначення директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритому конкурсі. Представники Міністерства фінансів, Нацбанку та Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зустрілися з Місією МВФ. Переговори видалися складними, адже кредитори не задоволені станом виконання їхніх вимог. Про це повідомив голова парламентського комітету Данило Гетманцев, пише УНН.

Провели чергову зустріч з МВФ за участю Мінфіну та Нацбанку. Складна розмова. Очевидні виклики,

написав Гетманцев.

За його словами, під час зустрічі йшлося зокрема про провалений парламентом законопроект щодо підвищення податків.

Очевидні кроки, що треба робити та невідворотність катастрофи при зволіканні. По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проекті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ. Обговорили також екстра податок на банки. Дискусія триває,

- додав Гетманцев.

Втім, голова податкового комітету чомусь змовчав про те, що окрім пошуку фінансування для армії Україна досі не виконала ще одну умову, яка прописана у Меморандумі про співпрацю з МВФ – розробку процедури проведення відкритого і прозорого конкурсу на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Якщо все так очевидно і всі розуміють, що у разі невиконання умов МВФ катастрофа для України буде невідворотною, чому не виконуються елементарні вимоги?

Додамо

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 2 вересня повідомив про старт п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, який проводить в Україні Місія МВФ. За його словами, це дозволить залучити до українського бюджету 1,1 млрд доларів цієї осені.

Під час роботи в Україні Місія МВФ зокрема перевірятиме стан виконання Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Відповідно до цього документу, Україна серед іншого взяла на себе зобовʼязання розробити процедуру призначення директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на відкритому конкурсі, внести відповідні зміни до законодавства і навесні 2025 року провести прозоре призначення нового керівника Фонду. Проте поки що це зобовʼязання українська сторона не виконала.

Питання призначення очільника ФГВФО зараз набуло ще більшої актуальності. Адже попередня очільниця Фонду Світлана Рекрут пішла з посади і нині обовʼязки директора-розпорядника виконує перша заступниця директора-розпорядника Ольга Білай.

Після звільнення Рекрут стало відомо, що Адміністративна рада Фонду планує призначити нового керівника в закритому режимі. Наразі розглядають дві основні кандидатури – Білай і очільник Управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павло Поляруш, якого ЗМІ називають головним претендентом на цей пост. 

Журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає, що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро і у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата.

Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого,

наголосив  народний депутат Михайло Цимбалюк.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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