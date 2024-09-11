Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов, передает УНН.

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«Все количественные критерии и структурные маяки на конец июня были выполнены», - подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что эти договоренности демонстрируют, что Украина продолжает внедрять важные реформы, а международные партнеры поддерживают страну на этом пути.

Премьер-министр также отметил, что Украина ожидает утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ, после чего страна получит 1,1 миллиарда долларов.

«Это была первая миссия МВФ, которая полноценно работала в Киеве во время полномасштабного вторжения. Благодарны команде Фонда за эту работу и поддержку», - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что средства от международных партнеров помогают Правительству Украины финансировать все невоенные расходы бюджета, что позволяет направлять внутренние ресурсы на обороноспособность страны.

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