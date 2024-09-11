Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  55956 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  40453 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  55412 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  47934 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  50393 просмотра
публикации
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  114917 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  116153 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  117949 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  120404 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  117363 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  56088 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  100025 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  132761 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  118635 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  124443 просмотра
Актуальное
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 05:00  •  14969 просмотра

Read in English

Украина и МВФ достигли договоренности о пятом пересмотре программы EFF на $15,6 млрд. После утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ, Украина получит $1,1 млрд.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов достигли договоренности относительно пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 15,6 миллиарда долларов, передает УНН.

Детали

«Все количественные критерии и структурные маяки на конец июня были выполнены», - подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что эти договоренности демонстрируют, что Украина продолжает внедрять важные реформы, а международные партнеры поддерживают страну на этом пути.

Премьер-министр также отметил, что Украина ожидает утверждения соглашения Исполнительным советом МВФ, после чего страна получит 1,1 миллиарда долларов.

«Это была первая миссия МВФ, которая полноценно работала в Киеве во время полномасштабного вторжения. Благодарны команде Фонда за эту работу и поддержку», - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что средства от международных партнеров помогают Правительству Украины финансировать все невоенные расходы бюджета, что позволяет направлять внутренние ресурсы на обороноспособность страны.

МВФ погодив виділення Україні $1,1 млрд та прогнозує зростання ВВП11 сентября 2024, 03:36 • 29413 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  75926 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  76021 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  92571 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  84351 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  73250 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  69970 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  117363 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  52574 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
10 сентября 2024, 05:34  •  34231 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
10 сентября 2024, 05:10  •  110466 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Популярные

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  50393 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  47934 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  55412 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  40453 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  55956 просмотра

Публикации

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  114917 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  116153 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  117949 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  120404 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  117363 просмотра

Война

Генштаб: 131 бой за сутки, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: 131 бой за сутки, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

  •  3148 просмотра
рф обстреляла 7 громад Сумщины: 23 взрыва за ночь и утро

рф обстреляла 7 громад Сумщины: 23 взрыва за ночь и утро

  •  4582 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожено 6 «шахедов»

На Днепропетровщине ночью уничтожено 6 «шахедов»

  •  4458 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", россияне ударили по учебному заведению, 13 раненых

В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", россияне ударили по учебному заведению, 13 раненых

  •  7054 просмотра
Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

  •  12109 просмотра

политика

Президент утвердил положение о Национальной премии имени Тараса Шевченко: кому вручается

Президент утвердил положение о Национальной премии имени Тараса Шевченко: кому вручается

  •  556 просмотра
Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

  •  12109 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  15088 просмотра
Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  25809 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  50393 просмотра

Война

Генштаб: 131 бой за сутки, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: 131 бой за сутки, горячее всего - на Покровском и Кураховском направлениях

  •  3148 просмотра
рф обстреляла 7 громад Сумщины: 23 взрыва за ночь и утро

рф обстреляла 7 громад Сумщины: 23 взрыва за ночь и утро

  •  4582 просмотра
На Днепропетровщине ночью уничтожено 6 «шахедов»

На Днепропетровщине ночью уничтожено 6 «шахедов»

  •  4458 просмотра
В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", россияне ударили по учебному заведению, 13 раненых

В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", россияне ударили по учебному заведению, 13 раненых

  •  7054 просмотра
Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

  •  12109 просмотра

политика

Президент утвердил положение о Национальной премии имени Тараса Шевченко: кому вручается

Президент утвердил положение о Национальной премии имени Тараса Шевченко: кому вручается

  •  556 просмотра
Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

Трампа спросили, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну. Он уклонился от вопроса

  •  12109 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  15088 просмотра
Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  25809 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  50393 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  35527 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  55849 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  53459 просмотра

Экономика

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  15088 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  29459 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  20423 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  24333 просмотра
Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

  •  22940 просмотра

Киев

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  6255 просмотра
Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

  •  17431 просмотра
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
Эксклюзив

  •  75931 просмотра
В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

  •  20912 просмотра
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

  •  22484 просмотра