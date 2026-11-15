Украина планирует выполнить ключевые требования в области демократии и верховенства права для вступления в ЕС к середине 2027 года

Украина и Европейская комиссия согласовали дальнейшие шаги для выполнения промежуточных критериев в сферах демократии и верховенства права в первой половине 2027 года. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам заседания рабочей группы высокого уровня ЕС—Украина, пишет УНН.

Детали

По словам Кос, Украина продолжает продвигаться к членству в Европейском союзе, а Еврокомиссия ускоряет работу над следующим важным этапом переговорного процесса.

Во время заседания рабочей группы стороны обсудили конкретные обязательства по реформам и определили дальнейшие шаги для достижения поставленной цели.

Во встрече также принял участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Еврокомиссар назвала его участие важным сигналом единства украинской власти в вопросе европейской интеграции.

"Путь сужается": Reuters указало на скептицизм в ЕС относительно быстрого вступления Украины

Кос подчеркнула, что Украина стремится выполнить соответствующие промежуточные критерии уже в первом полугодии 2027 года.

По ее мнению, совместная работа Украины и ЕС дает возможность ускорить процесс европейской интеграции и приблизить страну к членству в Евросоюзе.

Дополнение

Согласно дорожной карте Еврокомиссии, выполнение промежуточных критериев верховенства права необходимо для перехода к следующему этапу переговоров, на котором Украина сможет начать предварительное закрытие переговорных разделов. Темпы этого процесса будут зависеть от проведения реформ.

Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля