Украина планирует выполнить ключевые требования в области демократии и верховенства права для вступления в ЕС к середине 2027 года
Киев • УНН
Украина и Еврокомиссия согласовали реформы в сферах демократии и верховенства права. Их планируют выполнить в первой половине 2027 года.
Украина и Европейская комиссия согласовали дальнейшие шаги для выполнения промежуточных критериев в сферах демократии и верховенства права в первой половине 2027 года. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам заседания рабочей группы высокого уровня ЕС—Украина, пишет УНН.
Детали
По словам Кос, Украина продолжает продвигаться к членству в Европейском союзе, а Еврокомиссия ускоряет работу над следующим важным этапом переговорного процесса.
Во время заседания рабочей группы стороны обсудили конкретные обязательства по реформам и определили дальнейшие шаги для достижения поставленной цели.
Во встрече также принял участие председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Еврокомиссар назвала его участие важным сигналом единства украинской власти в вопросе европейской интеграции.
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Кос подчеркнула, что Украина стремится выполнить соответствующие промежуточные критерии уже в первом полугодии 2027 года.
По ее мнению, совместная работа Украины и ЕС дает возможность ускорить процесс европейской интеграции и приблизить страну к членству в Евросоюзе.
Дополнение
Согласно дорожной карте Еврокомиссии, выполнение промежуточных критериев верховенства права необходимо для перехода к следующему этапу переговоров, на котором Украина сможет начать предварительное закрытие переговорных разделов. Темпы этого процесса будут зависеть от проведения реформ.
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