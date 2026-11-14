Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля

россия передала США новый перечень требований по Украине и европейской безопасности, который почти полностью повторяет ультиматум кремля от декабря 2021 года, выдвинутый незадолго до полномасштабного вторжения. москва хочет ограничить военное сотрудничество Запада не только с Украиной, но и с рядом стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

По информации издания, российская сторона изложила свои требования в документе от 10 ноября, за два дня до визита американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в кремль.

Документ не имеет подписи и относится к формату non-paper — неофициального дипломатического документа, который излагает позицию государства, но не создает для него юридических обязательств.

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The New York Times получила его от одного из участников переговоров, а другой источник подтвердил подлинность документа.

кремль фактически вернулся к ультиматуму 2021 года

Как отмечает издание, новые требования почти не отличаются от проекта договора, который россия обнародовала в декабре 2021 года.

Тогда москва требовала вернуть военную инфраструктуру НАТО к позициям, которые она занимала до 1997 года, фактически ограничив военное присутствие Альянса в странах бывшего Варшавского договора.

Теперь кремль снова настаивает на ограничении военного сотрудничества западных государств со странами, которые ранее входили в состав СССР или советского блока.

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В то же время россия расширила свои требования относительно ядерного оружия. Если в 2021 году они касались прежде всего США, то теперь аналогичные ограничения москва хочет распространить на Великобританию и Францию.

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Отдельным пунктом российского документа предусмотрен полный запрет на поставки Украине любых изделий военного назначения из западных стран.

При этом кремль допускает вступление Украины в Европейский Союз, но лишь при условии, что Киев не будет участвовать в оборонном компоненте ЕС.

Собеседники The New York Times предполагают, что настолько жесткие требования могут быть исходной переговорной позицией путина. В дальнейшем российский лидер потенциально может согласиться на отдельные уступки в ходе обсуждения новой архитектуры европейской безопасности.

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