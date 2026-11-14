россия призвала США и европейские страны повлиять на Украину, чтобы добиться проведения так называемой гуманитарной операции в Константиновке Донецкой области. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.

По словам пескова, Вашингтон и европейские столицы должны использовать своё влияние на Киев, если действительно стремятся к завершению войны.

Мы призываем и американцев, и европейцев, которые, если верны утверждения об их стремлении к миру, также должны использовать своё влияние, чтобы побудить украинцев к реализации этой гуманитарной операции в Константиновке

песков также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии в Константиновке многочисленных "серых зон" и позиций, которые контролируют украинские военные.

Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке

Он утверждает, что город находится под контролем российских войск, а москва якобы готова начать там разминирование.

Президент россии чётко сказал: мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому готовы начать разминирование