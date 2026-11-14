Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
Киев • УНН
Песков заявил, что РФ контролирует Константиновку и готова начать разминирование. Украина сохраняет позиции, независимого подтверждения нет.
россия призвала США и европейские страны повлиять на Украину, чтобы добиться проведения так называемой гуманитарной операции в Константиновке Донецкой области. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам пескова, Вашингтон и европейские столицы должны использовать своё влияние на Киев, если действительно стремятся к завершению войны.
Мы призываем и американцев, и европейцев, которые, если верны утверждения об их стремлении к миру, также должны использовать своё влияние, чтобы побудить украинцев к реализации этой гуманитарной операции в Константиновке
песков также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии в Константиновке многочисленных "серых зон" и позиций, которые контролируют украинские военные.
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Он утверждает, что город находится под контролем российских войск, а москва якобы готова начать там разминирование.
Президент россии чётко сказал: мы утверждаем, что именно мы контролируем Константиновку, и поэтому готовы начать разминирование
В то же время украинская сторона заявляет о сохранении контроля над позициями в городе. Утверждения кремля о полном контроле над Константиновкой не имеют независимого подтверждения.
Ранее помощник российского президента юрий ушаков заявил, что американские переговорщики якобы поддержали предложение владимира путина о гуманитарной миссии в Константиновке. Официального подтверждения этой информации со стороны США нет.
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