кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці
Київ • УНН
пєсков заявив, що рф контролює Костянтинівку та готова розпочати розмінування. Україна зберігає позиції, незалежного підтвердження немає.
росія закликала США та європейські країни вплинути на Україну, щоб домогтися проведення так званої гуманітарної операції в Костянтинівці Донецької області. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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За словами пєскова, Вашингтон і європейські столиці мають використати свій вплив на Київ, якщо справді прагнуть завершення війни.
Ми закликаємо і американців, і європейців, які, якщо правдиві твердження про їхнє прагнення до миру, також повинні використати свій вплив, щоб спонукати українців до реалізації цієї гуманітарної операції в Костянтинівці
пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про наявність у Костянтинівці численних "сірих зон" та позицій, які контролюють українські військові.
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Він стверджує, що місто перебуває під контролем російських військ, а москва нібито готова розпочати там розмінування.
Президент росії чітко сказав: ми стверджуємо, що саме ми контролюємо Костянтинівку, і тому готові розпочати розмінування
Водночас українська сторона заявляє про збереження контролю над позиціями в місті. Твердження кремля про повний контроль над Костянтинівкою не мають незалежного підтвердження.
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Раніше помічник російського президента юрій ушаков заявив, що американські переговорники нібито підтримали пропозицію володимира путіна щодо гуманітарної місії в Костянтинівці. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку США немає.
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