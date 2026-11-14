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кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці

Київ • УНН

 • 26 перегляди

пєсков заявив, що рф контролює Костянтинівку та готова розпочати розмінування. Україна зберігає позиції, незалежного підтвердження немає.

кремль закликав США та Європу тиснути на Україну через ситуацію в Костянтинівці

росія закликала США та європейські країни вплинути на Україну, щоб домогтися проведення так званої гуманітарної операції в Костянтинівці Донецької області. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами пєскова, Вашингтон і європейські столиці мають використати свій вплив на Київ, якщо справді прагнуть завершення війни.

Ми закликаємо і американців, і європейців, які, якщо правдиві твердження про їхнє прагнення до миру, також повинні використати свій вплив, щоб спонукати українців до реалізації цієї гуманітарної операції в Костянтинівці

– заявив представник кремля.

пєсков також прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про наявність у Костянтинівці численних "сірих зон" та позицій, які контролюють українські військові.

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Він стверджує, що місто перебуває під контролем російських військ, а москва нібито готова розпочати там розмінування.

Президент росії чітко сказав: ми стверджуємо, що саме ми контролюємо Костянтинівку, і тому готові розпочати розмінування

– сказав пєсков.

Водночас українська сторона заявляє про збереження контролю над позиціями в місті. Твердження кремля про повний контроль над Костянтинівкою не мають незалежного підтвердження.

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Раніше помічник російського президента юрій ушаков заявив, що американські переговорники нібито підтримали пропозицію володимира путіна щодо гуманітарної місії в Костянтинівці. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку США немає.

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Степан Гафтко

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