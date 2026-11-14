росія закликала США та європейські країни вплинути на Україну, щоб домогтися проведення так званої гуманітарної операції в Костянтинівці Донецької області. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

За словами пєскова, Вашингтон і європейські столиці мають використати свій вплив на Київ, якщо справді прагнуть завершення війни.

Ми закликаємо і американців, і європейців, які, якщо правдиві твердження про їхнє прагнення до миру, також повинні використати свій вплив, щоб спонукати українців до реалізації цієї гуманітарної операції в Костянтинівці