росіяни планують проникнути до Костянтинівки під виглядом гуманітарної місії та закріпитися там – "АТЕШ"

російське командування планує використати гуманітарну місію для прихованого перекидання військових до Костянтинівки Донецької області. Окупанти хочуть проникнути на східну околицю міста під виглядом цивільних волонтерів, закріпитися на позиціях і просунутися в міську забудову. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

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За інформацією агентів руху зі складу російського угруповання військ "Центр", командування 8-ї загальновійськової армії рф намагається домогтися розмінування території поблизу Костянтинівки для проведення гуманітарної місії.

Якщо її вдасться погодити, російські військові планують використати цей привід для проникнення до сірої зони на східній околиці міста.

За задумом окупантів, військовослужбовці у цивільному одязі мають зайти під виглядом працівників гуманітарних організацій і волонтерів, після чого зайняти позиції для подальшого просування.

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Один із військовослужбовців російського штабу, на якого посилається "АТЕШ", розповів, що командування розглядає такий сценарій через значні втрати під час прямих штурмів.

Прямий штурм не дає результату через високі втрати. Якщо вдасться домогтися гуманітарного коридору, планують завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання – створити плацдарм на східному боці – йдеться в повідомленні.

У партизанському русі наголосили, що використання гуманітарного прикриття для проведення військових операцій може порушувати норми міжнародного гуманітарного права, які забороняють віроломство.

За даними "АТЕШ", подібну тактику російські війська могли застосовувати під час гуманітарного перемир'я в Олешках Херсонської області з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року. Тоді окупанти нібито використовували режим припинення вогню для перегрупування підрозділів і прихованого переміщення сил.

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