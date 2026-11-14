россияне планируют проникнуть в Константиновку под видом гуманитарной миссии и закрепиться там — «АТЕШ»

Путин требует сокращения НАТО как условия переговоров с США по Украине — Bloomberg

Польша приостановила финансирование закупок американского оружия для Украины — Туск объяснил причину

Германия выделит Украине ещё 200 млн евро на зиму — на что направят помощь

Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина

После приостановки вылетов самолётов в США сообщили о масштабных сбоях в работе Интернета — власти прокомментировали угрозу теракта

Путин живет в другой реальности: Зеленский рассказал, как россияне пытаются обмануть США относительно ситуации на фронте

В США назвали причину приостановки вылетов самолётов по всей стране — что произошло

14 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении более 100 оккупантов — Генштаб