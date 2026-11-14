россияне планируют проникнуть в Константиновку под видом гуманитарной миссии и закрепиться там — «АТЕШ»
Киев • УНН
российские военные планируют использовать гуманитарную миссию для проникновения в восточную окраину Константиновки. Об этом заявил движение «АТЕШ».
российское командование планирует использовать гуманитарную миссию для скрытой переброски военных в Константиновку Донецкой области. Оккупанты хотят проникнуть на восточную окраину города под видом гражданских волонтёров, закрепиться на позициях и продвинуться в городскую застройку. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По информации агентов движения из состава российской группировки войск "Центр", командование 8-й общевойсковой армии рф пытается добиться разминирования территории вблизи Константиновки для проведения гуманитарной миссии.
Если её удастся согласовать, российские военные планируют использовать этот повод для проникновения в серую зону на восточной окраине города.
По замыслу оккупантов, военнослужащие в гражданской одежде должны зайти под видом работников гуманитарных организаций и волонтёров, после чего занять позиции для дальнейшего продвижения.
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Один из военнослужащих российского штаба, на которого ссылается "АТЕШ", рассказал, что командование рассматривает такой сценарий из-за значительных потерь во время прямых штурмов.
Прямой штурм не даёт результата из-за высоких потерь. Если удастся добиться гуманитарного коридора, планируют завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача — создать плацдарм на восточной стороне
В партизанском движении подчеркнули, что использование гуманитарного прикрытия для проведения военных операций может нарушать нормы международного гуманитарного права, которые запрещают вероломство.
По данным "АТЕШ", подобную тактику российские войска могли применять во время гуманитарного перемирия в Олешках Херсонской области с 27 октября по 1 ноября 2026 года. Тогда оккупанты якобы использовали режим прекращения огня для перегруппировки подразделений и скрытого перемещения сил.
Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке13.11.26, 05:23 • 16871 просмотр